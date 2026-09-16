Un hombre de 79 años vendió ganado y guardó el dinero en su cuarto: su compañero le robó US$ 10.530 y fue detenido

Un hombre de 26 años fue condenado en Cerro Largo por robar US$ 10.530 a un compañero de trabajo de 79 años , quien guardaba el dinero en su habitación luego de realizar una venta de ganado.

El hecho ocurrió en un establecimiento rural ubicado en Camino Cuchilla Grande y fue investigado por la Unidad de Investigaciones de Zona III, con apoyo de Investigaciones de Zona I y de la Seccional 6ª de la Jefatura de Policía de Cerro Largo .

La investigación comenzó luego de que la víctima denunciara, el pasado 13 de setiembre , que había constatado la falta del dinero que mantenía en su habitación tras concretar una venta de ganado.

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Las actuaciones policiales permitieron identificar como responsable a un hombre de 26 años, de iniciales P.J.C.C. , que trabajaba junto a la víctima. Según informó la Policía, el hombre sustrajo los US$ 10.530 y posteriormente trasladó el dinero hasta la ciudad de Melo .

Allí lo dejó en la vivienda de un familiar, a quien le dio un pretexto falso para justificar por qué guardaría el dinero en el lugar. La Policía realizó una inspección en la vivienda y logró recuperar la totalidad de los US$ 10.530, que posteriormente fueron restituidos a su propietario.

El sospechoso fue conducido a declarar ante la Justicia y finalmente resultó condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto. La Justicia Letrada de Cerro Largo le impuso una pena de seis meses de prisión que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.