Ojeda analizó proyecto de ley de creación del listado de grupos terroristas junto a funcionarios del Departamento de Estado americano

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda , analizó en conjunto con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos , el proyecto de ley que presentó en el Parlamento sobre la creación del listado de grupos terroristas .

Según comentó el senador colorado, las autoridades norteamericanas "vieron muy útil para poder incluir en ese listado de grupos terroristas a los grupos narcotraficantes o cárteles más importantes que hoy tiene la región a nivel de Brasil", como por ejemplo "al Primer Comando Capital " o al " Comando Vermelho ".

Concretamente, el representante de la oposición mantuvo reuniones con los funcionarios del Departamento de Estado Robert Allison y Byron Hartman , en donde trataron temas como el combate al narcotráfico y el crimen organizado .

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El proyecto de ley en cuestión fue presentado por Ojeda junto a los también senadores colorados Robert Silva y Gustavo Zubía en setiembre de 2025. Sobre la iniciativa, Ojeda dijo a El Observador que el Senado votó a pedido suyo "pasarlo de la Comisión de Defensa a la Comisión de Asuntos Internacionales ", la cual él integra.

"Apenas salgamos de la Rendición de Cuentas y retomemos otros temas voy a pedir que se ponga en agenda para ser tratado", afirmó el secretario general colorado. Además tocaron otros temas referidos a la seguridad junto a los funcionarios norteamericanos, quienes presentaron "mucho interés de colaboración", según el senador.

Byron Hartman del Departamento de Estado norteamericano y Andrés Ojeda

"Tenían voluntad de tener mayor colaboración presencial a través de expertos", añadió Ojeda, en contraposición de instancias virtuales. "Quieren hacer un esfuerzo por tratar de mandar gente a Uruguay para colaborar en la formación", declaró.

Otros de los temas que trataron fue un programa específico de Estados Unidos en que preparan a oficiales de las fuerzas de seguridad de otros países para la protección de fiscales y jueces. "Estaría muy bueno contar con eso para Uruguay", acotó Ojeda.

Andrés Ojeda y el embajador de Uruguay en Estados Unidos Daniel Castillo

El senador se encuentra en la capital norteamericana por invitación de la fundación alemana Friedrich Naumann en el marco de un programa de fortalecimiento de democracia y participación ciudadana con foco en las elecciones de medio término de Estados Unidos. En esta serie de encuentros, el senador de la oposición también mantuvo una reunión con el embajador uruguayo Daniel Castillos.