"Los hombres la están pasando bastante mal": Lorena Quintana criticó al feminismo y dijo que "Uruguay necesita una derecha que salga del clóset"

La ex candidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, analizó el panorama político nacional y arremetió contra el feminismo contemporáneo, al que calificó como una corriente que "ha hecho más daño que favor" a la mujer.

Durante su participación en el programa Todo un Tema del canal de streaming de El Observador, Quintana expuso los lineamientos de su nuevo proyecto político, con el cual aspira a consolidar una representación conservadora de cara a las elecciones de 2029. La dirigente, que ha trabajado durante años en el ámbito de las adicciones y la salud, sostuvo que el país atraviesa una crisis de valores que requiere una respuesta firme desde la derecha.

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Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la postura de Quintana frente al feminismo actual. La dirigente, quien lidera el grupo "Mujeres de Influencia", marcó una distinción entre los movimientos sufragistas históricos —a los que reconoció como precursores de la igualdad ante la ley— y el "feminismo de género" actual.

"Entiendo que el feminismo de ahora, el feminismo de género, le ha hecho más daño a la mujer que favor", afirmó Quintana. Según su visión, el discurso contemporáneo ha instalado una narrativa donde "el hombre es malo y la mujer es buena", una premisa que, a su juicio, no se condice con la realidad. “creo que los hombres la están pasando bastante mal”, agregó

En este sentido, la ex cabildante fue especialmente crítica con la legislación vigente en materia de violencia de género. "Tenemos una ley en Uruguay donde, si sos varón y la mujer te denuncia, desde el día uno sos culpable. La misma ley dice que, ante la duda, solo la palabra de la mujer tiene razón", sostuvo. Para Quintana, este enfoque no solo es ineficaz para reducir los homicidios, sino que ignora factores determinantes como el consumo de alcohol y sustancias, que según su experiencia en el territorio, actúan como catalizadores de la violencia.

"Masculinidad con propósito" y el rol de la familia

Como parte de su agenda, Quintana promueve el programa "Masculinidad con propósito", una iniciativa que busca reivindicar la figura paterna. La dirigente argumentó que la sociedad actual ha intentado "destruir" al hombre, despojándolo de sus características naturales.

"El hombre, de por sí, tiene una fuerza, es fuerte, es estoico, es objetivo; características propias que, bien conducidas, hacen que defienda la familia, sus hijos y la patria", señaló. Quintana vinculó la ausencia de una figura paterna sólida con los altos índices de personas en situación de calle y población carcelaria, citando datos que, según ella, muestran que entre el 80% y el 90% de estos individuos no crecieron con un padre presente.

Respecto a la adopción, la doctora reafirmó su postura contraria a la adopción por parte de parejas homosexuales, argumentando que el derecho prioritario es el del niño a tener una madre y un padre. "Somos biológicamente distintos en todo sentido y nuestra forma de criar también es distinta. ¿Por qué le quitaríamos a ese niño la posibilidad de tener una mamá y un papá?", cuestionó.

El futuro político y la crítica a Cabildo Abierto

Sobre su salida de Cabildo Abierto, Quintana fue tajante. Si bien reconoció haber compartido inicialmente las banderas de defensa de la vida y la familia, explicó que su alejamiento se debió a la gestión política del partido. "Entendí que no me sentía más representada cuando le dieron el visto bueno al Frente Amplio, aprobando presupuestos y rendiciones de cuentas", explicó.

Ante la consulta sobre si su nuevo espacio integrará la Coalición Republicana, Quintana mantuvo la cautela, aunque dejó clara su intención de marcar una diferencia ideológica. "Uruguay necesita una derecha que salga del clóset y que defienda lo que tiene que defender sin importarle quién se ofende", sentenció.

La dirigente, que se define como cristiana, subrayó que su fe guía su proceder en la vida pública. Al ser consultada sobre la aparente contradicción entre las leyes laicas del Estado y sus convicciones religiosas, Quintana respondió que la justicia y la defensa de lo que es correcto tienen raíces profundas en la tradición judeocristiana, y que su objetivo es "volver a dar la batalla de las ideas" frente a lo que denomina el "relato de la izquierda".

Finalmente, Quintana desestimó las críticas sobre la falta de rigor científico en sus planteos sobre género y sexualidad. "El sexo está designado por tus genes, por tus cromosomas. Eso es biología, eso es ciencia", concluyó, reafirmando su intención de continuar recorriendo el país con su programa "Fortaleciendo Familias" como base para su futura estructura electoral.