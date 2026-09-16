Pericia psiquiátrica determinó que es imputable el joven de 19 años que atacó a una compañera en Facultad de Medicina

La pericia psiquiátrica realizada al joven de 19 años que atacó con un cuchillo a una compañera de la Facultad de Medicina determinó que es imputable, según informó inicialmente Telemundo (Canal 12) y confirmó el fiscal Luis Pacheco en rueda de prensa. Este miércoles, mientras se desarrolla la audiencia de formalización, la Justicia define su situación y no se descarta que Fiscalía solicite una imputación por intento de femicidio.

El episodio ocurrió el 1° de setiembre, luego de una clase, cuando el joven atacó con un cuchillo a una compañera de generación. La víctima sufrió heridas en el rostro y el abdomen y fue trasladada a un centro asistencial, donde permaneció estable y fuera de peligro.

Este lunes —luego de pasar los últimos días en una clínica de salud mental privada— el agresor fue detenido por Policía y quedó a disposición de Fiscalía.

Policía detuvo al agresor de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina; este martes declara en Fiscalía

Tras el intento de femicidio en la Facultad de Medicina, Udelar retomará sus clases a partir del lunes

El rector de la Universidad de la República , Héctor Cancela , concurrió este martes a Torre Ejecutiva, donde mantuvo una reunión con el presidente Yamandú Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Entre los asuntos tratados estuvo el intento de femicidio ocurrido en la Facultad de Medicina . Cancela informó sobre las medidas adoptadas por la Universidad desde el ataque y explicó en rueda de prensa, consignada por Subrayado (Canal 10) que el estudiante de 19 años, detenido este lunes, enfrenta actualmente un procedimiento administrativo que podría derivar en su pérdida de calidad de estudiante.

"Hay un sumario administrativo", explicó el rector, y señaló que se trata de "el equivalente al proceso penal pero dentro de la Universidad, y que implica que se hace toda la investigación interna y las personas involucradas declaran". El procedimiento, agregó, debe respetar las garantías del estudiante involucrado: "Más allá de que es un hecho patente, las personas tienen derecho a su defensa", sostuvo.

Una vez culminada la investigación administrativa, la Universidad deberá adoptar una resolución. Según Cancela, las posibilidades son diversas, pero una de ellas es que el estudiante deje de pertenecer a la institución: "Al final del sumario se toma una decisión que puede ser muy variada, pero podría llegar a la pérdida de calidad de estudiante".

La Facultad de Medicina ya había dispuesto que el estudiante no pudiera participar de actividades académicas mientras avanzara el procedimiento interno. La medida alcanza tanto las actividades presenciales como las virtuales.