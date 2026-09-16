Cambio de planes: ómnibus interdepartamentales continuarán ingresando a la terminal de Punta del Este esta temporada

Los ómnibus interdepartamentales continuarán ingresando a la terminal de Punta del Este durante esta temporada , esto debido a que la Intendencia de Maldonado entiende que no están las condiciones dadas para realizar cambios en la movilidad, por lo menos, antes del inicio del período estival .

La idea original de la comuna era limitar la llegada de interdepartamentales a la península. La iniciativa apuntaba a que los ómnibus que tienen como destino final Punta del Este finalicen su trayecto en la terminal de Maldonado y que desde allí los pasajeros continúen el viaje en camionetas más pequeñas o transfers. El objetivo era que los ómnibus de gran porte no llegaran hasta el centro de la ciudad esteña .

Pero la intendencia comunicó una marcha atrás, por lo menos para esta temporada , de esta iniciativa. As lo comunicó el secretario general de la Intendencia de Maldonado Álvaro Villegas tras una reunión con le Municipio de Punta del Este . "Hemos entendido que no están dadas las condiciones para esta temporada estival para producir modificaciones en las condiciones operativas de los servicios interdepartamentales. No va a haber un cambio en las condiciones operativas para la terminal de Punta del Este", dijo el jerarca.

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Cambios en terminal de Punta del Este sin fecha prevista; Intendencia aguarda por licitación y grupos de vecinos se movilizan en contra de la propuesta

"No existe cambios en la operativa de funcionamiento de servicios interdepartamentales en la terminal de Punta del Este sin que la terminal de Maldonado este adecuada , condicionada, con las mejores edilicias y mejoras de infraestructura", dijo Villegas este miércoles. "Por lo tanto para esta temporada estival no va a haber ningún cambio en la operación del terminal de Punta del Este ", sentenció el jerarca.

La iniciativa había generado la resistencia de un grupo de vecinos, quienes se movilizaron en contra de la propuesta.

Villegas recordó que en plena campaña electoral el intendente Miguel Abella se comprometió por escrito a mejorar la calidad de los servicios públicos y avanzar en cambios en la movilidad, entre todos. El plan de trabajo incluye la modernización del transporte público para mejorar el servicio en beneficio de los usuarios.

Este y otros temas fueron tratados este miércoles en el marco de una reunión en la que participaron el director de movilidad Juan Pígola y el alcalde putaesteño Javier Carballal.

En este sentido, el secretario general de la intendencia adelantó que ya está adjudicada la concesión de las terminales y también el ganador del proceso licitatorio hará sus aportes en cuanto a trabajos de modernización.