Economía uruguaya cayó 0,8% en el segundo trimestre del año y se aleja de la meta de crecimiento del gobierno

La economía uruguaya cayó en el segundo trimestre de 2026, según el informe de Cuentas Nacionales divulgado este martes por el Banco Central del Uruguay (BCU), con un fuerte descenso del agro, producto de la sequía que afectó a los cultivos de verano durante la última zafra.

En términos desestacionalizado s —es decir, en comparación con el trimestre inmediato anterior, enero-marzo de 2026—, la actividad económica registró una variación de -0,8%.

Por su parte, en la medición interanual, el PIB tuvo una disminución de -0,5% respecto al período abril-junio de 2025.

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El desempeño de la actividad estuvo en línea con las señales que había mostrado el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del BCU en meses previos, que anticipaban un freno de la actividad. La economía se mantiene “planchada” desde comienzos de 2025, más allá de algunas subas y bajas.

La brecha con el gobierno

El tropiezo del segundo trimestre le pone un techo exigente a las aspiraciones del gobierno. Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene una proyección de crecimiento del 1,6% para 2026 —ya recortada desde el 2,2% inicial de la Rendición de Cuentas—, el consenso del mercado se ubica bastante más abajo.

En la última encuesta de expectativas del BCU publicada esta semana, la mediana de los analistas privados recortó la estimación de expansión anual al 1% desde 1,2%.

Para que la proyección oficial se vuelva realidad, la economía debería experimentar un rebote atípico en el segundo semestre, un escenario que los analistas consideran poco probable en el contexto actual.

Consumo, inversión y exportaciones

Durante el segundo trimestre, el consumo privado creció 2,6%.

En tanto, las exportaciones de bienes y servicios cayeron 3,9% en términos interanuales, mientras que las importaciones aumentaron 7,8%.

Por el lado de la inversión, la Formación Bruta de Capital registró una suba de 9,5% respecto a igual período de 2025. El aumento estuvo explicado por una mayor inversión en maquinaria y equipos asociada a la instalación de un centro de datos y al desarrollo de una planta de la industria forestal.

Eonomía uruguaya por sectores

El desempeño interanual por actividades mostró resultados negativos en agro, pesca y minería con una fuerte caída de 22% que se explica por los magros rendimientos de la soja en la última zafra debido a la sequía y a la comparación con la zafa anterior que tuvo rendimiento alto.

Otros sectores crecieron de forma moderada: industria (1,9%) principalmente por el desempeño positivo de la producción de celulosa, energía eléctrica, gas y agua (1%), construcción 4,2%, comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas (2,8%) y servicios financieros (2,3%). En tanto transporte y almacenamiento, información y comunicaciones cayó 0,2%.

Fuente: BCU

(Nota en desarrollo)