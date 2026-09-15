En medio del fuego cruzado con Buquebus, Colonia Express abrió un pedido de firmas para operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires

“Por cuestiones de trabajo debo viajar con frecuencia a Uruguay. Me gustaría que los viajes directos entre Buenos Aires y Montevideo no los acapare una sola empresa”, firma Julián Antonio de Bahía Blanca.

Estos son solo algunos de los más de 90 comentarios que se acumulan debajo de la petición por la empresa Colonia Express que se realizó en la plataforma Change Org y fue compartida por la empresa a través de sus redes sociales. ¿El motivo? Recibir el apoyo de los usuarios y comenzar a operar la ruta fluvial Montevideo- Buenos Aires.

La solicitud que lleva más de 9.770 firmas verificadas al momento de la publicación de este artículo señala: “Viajar debe ser una experiencia libre, accesible y cómoda. En busca de satisfacer estas necesidades que todos tenemos, hemos desarrollado el Montevideo Express : una nueva forma de cruzar a Montevideo que no solo es económicamente competitiva, sino que también ofrece a todos nuestros pasajeros la oportunidad de disfrutar de espacios al aire libre y una experiencia de calidad. Sin embargo, nos enfrentamos a un obstáculo: necesitamos que las autoridades correspondientes nos habiliten para operar ”.

La naviera obtuvo la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder operar el pasado 30 de julio, sin embargo, no fueron determinados los horarios para poder realizar el recorrido ya que, en las condiciones actuales, la terminal portuaria no cuenta con la infraestructura necesaria para que dos empresas puedan operar y esta ruta actualmente está cubierta por la empresa Buquebus.

“El barco Montevideo Express no es solo un medio de transporte, es un proyecto con visión de futuro que busca democratizar el acceso al transporte entre ciudades, promoviendo viajes seguros, cómodos y a precios accesibles para todos”, señala la petición y afirma: “Hemos trabajado arduamente para cumplir con todas las normativas y regulaciones establecidas por las autoridades, asegurando que nuestro servicio no solo es competitivo, sino también completamente seguro y confiable”, al mismo tiempo que señala que estudios de mercado dan cuenta de una demanda creciente que justifica que otra empresa comience a operar la ruta para viajeros que buscan opciones “ más flexibles y accesibles”.

La empresa señala que, al permitir la operación del buque Montevideo Express, las autoridades “estarán fomentando la competitividad y brindando a los usuarios una opción viable que se adapta a sus necesidades”. “Su firma nos ayudará a demostrar a las autoridades que existe un interés legítimo y una necesidad real de tal servicio. Juntos, podemos lograr un cambio positivo y ofrecer a la comunidad una opción de transporte que todos merecen. Por favor, firme la petición y ayúdenos a hacer de esta visión una realidad”, finaliza el texto.

Una autorización en los papeles y el fuego cruzado con Buquebus

Montevideo Express, el catamarán para 600 pasajeros que Colonia Express tiene a disposición para operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires, esperó durante más de un año la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder operar. La solicitud finalmente obtuvo el visto bueno el pasado 30 de julio. Sin embargo, la empresa se enfrenta con varios escollos para poder concretar su operativa.

En primer lugar, no obtuvo la solicitud de horarios para poder iniciar sus viajes porque, según indicó el director de Colonia Express, Sebastián Planas, el puerto de Montevideo no cuenta con la infraestructura para que otra empresa pueda operar desde allí.

Para poder atracar en la terminal, Colonia Express debería tener acceso a un pontón (una plataforma flotante para el ascenso y descenso de vehículos del barco) y en el caso del puerto de Montevideo el único existente es propiedad de Buquebus, la empresa que actualmente opera esa ruta.

Según informó el director de Colonia Express no hay espacio para ubicar otro pontón por lo que la autoridad portuaria debería encontrar una alternativa para poder hacer efectiva la autorización que dio, en los papeles, a Colonia Express. A propósito, Planas dijo a Café y Negocios que en caso de que no se le den las condiciones a Montevideo Express para operar cuando tiene en su haber una autorización la empresa llevará el caso contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos a la Justicia.

En este contexto, Buquebus salió al cruce y pidió al MTOP que se anule la autorización otorgada a Colonia Express para operar esta ruta fluvial.

El texto presentado por la naviera de Juan Carlos López Mena pide que. en caso de que no se revoque la resolución,"se condicione de manera expresa y rigurosa" a Colonia Express a que acredite que el puerto de Montevideo tiene "condiciones reales de operabilidad para dos operadores simultáneos", que antes de aprobar de forma definitiva las frecuencias se acuerde entre las empresas "el precio por el uso del pontón" y que se le establezca a la empresa "un plazo perentorio para la incorporación de tecnología de propulsión equivalente o superior a la del buque 'Francisco' (GNL o eléctrica), bajo apercibimiento de caducidad de la autorización".