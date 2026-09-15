Stablecoins en reales, pesos mexicanos y libras: la innovadora apuesta que una startup uruguaya suma a su operación

Diseñadas para mantener el valor fijo de un dólar, las criptomonedas estables -también conocidas como stablecoins o dólares digitales- han logrado en los últimos años escalar hasta liquidar billones de dólares en valor a nivel global.

Sin embargo, dos emprendedores uruguayos identificaron que las empresas internacionales y las plataformas de alto crecimiento enfrentaban un cuello de botella operativo, ya que los negocios en los mercados locales viven y operan en monedas locales.

En este escenario, Infinia, startup uruguaya fundada por Ianai Urwicz y Alejandro Rettig, que conecta las redes bancarias tradicionales con los sistemas de activos digitales , anunció hoy la integración oficial de las principales stablecoins de monedas locales en su operación.

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A partir de esto las plataformas empresariales que operan sobre Infinia podrán cobrar, convertir y desembolsar fondos de manera nativa, utilizando BRLA (BRL) de Brasil, MXNB (MXN) de México y TGBP (GBP) del Reino Unido , junto con stablecoins globales en dólares estadounidenses como USDC, USDT y OUSD.

Además, según adelanta un comunicado al que accedió Café y Negocios, está previsto que el soporte para las stablecoins locales de Colombia y Argentina entre en funcionamiento en los próximos meses.

“Históricamente, las plataformas globales tenían que absorber elevados diferenciales cambiarios y demoras de varios días de la banca corresponsal al mover valor desde dólares digitales hacia los sistemas de compensación locales para pagar a proveedores regionales, impuestos o empleados. Al tokenizar las monedas locales directamente en blockchain, Infinia permite a las empresas ejecutar compensaciones cambiarias multidivisa instantáneas y pagos atómicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios Urwicz, uno de los fundadores de esta empresa que ya trabaja con compañías como Stripe, Bridge y Despegar.

En la práctica Infinia funciona como un interconector entre las monedas locales, las stablecoins que ya existen en esos mercados y otras stablecoins utilizadas a nivel internacional.

Además, también coordina de forma nativa estos activos digitales en monedas locales directamente con las redes de pagos instantáneos de los mercados emergentes, incluidos Pix de Brasil, SPEI de México y SEPA de Europa.

Para esto, la empresa no emite sus propias stablecoins -aunque, según explicó su fundador, podría hacerlo con una licencia para ello, algo que por ahora no está entre sus planes-, sino que integra activos digitales que ya están disponibles.

Infinia prevé un aumento de hasta 40% en el volumen procesado y apunta a empresas con operaciones regionales

Según explicaron desde la startup, ya existen pedidos de clientes actuales para incorporar esta tecnología y prevén que la solución sea especialmente útil para grandes empresas en la gestión de tesorería, particularmente para aquellas que tienen operaciones regionales.

“Esta expansión permite a los responsables de tesorería globales centralizar sus fondos de capital global en stablecoins altamente eficientes y generadoras de rendimiento, al tiempo que conservan la libertad absoluta de ejecutar pagos locales en monedas nacionales de forma instantánea”, explicó.

A su vez, agregó que esto podría abrir la puerta a que los bancos u otras instituciones financieras ofrezcan estos servicios al consumidor final.

A partir de esto la compañía estima que esta nueva incorporación podría generar un crecimiento de entre 30% y 40% en el volumen de dinero procesado a través de su solución.

Además de este crecimiento, otro de los objetivos de la compañía es ampliar progresivamente esa infraestructura a las monedas locales de distintos países de América Latina, como Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, e incluso Uruguay, en la medida que exista una stablecoin local disponible y las condiciones regulatorias lo permitan.

En el caso de Uruguay, detalló el emprendedor, todavía no existe una stablecoin vinculada al peso uruguayo que Infinia pueda integrar, pero la empresa espera que el nuevo marco regulatorio para activos virtuales pueda favorecer el desarrollo de este tipo de instrumentos.

Un escenario en el que las stablecoins crecen en América Latina

Según datos de Binance Research, el volumen anual global de transacciones con stablecoins alcanzó en 2025 un récord de US$ 33 billones, casi duplicando el volumen anual de Visa y estableciendo a los activos digitales como la columna vertebral indiscutida de las liquidaciones globales.

En este contexto, datos de Fireblocks, plataforma de infraestructura y seguridad para activos digitales, muestran que América Latina es actualmente la región de más rápido crecimiento a nivel mundial en el uso de stablecoins para casos de uso reales, con volúmenes de transacciones que aumentaron 89% interanual hasta aproximadamente US$ 324.000 millones en 2025.

Además, los datos muestran que el 71% de las instituciones latinoamericanas ya utiliza stablecoins para pagos transfronterizos, la tasa de adopción regional más alta a nivel mundial.