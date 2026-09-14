El emprendimiento de envoltorios naturales creado por un matrimonio uruguayo que Bayer Foundation eligió entre 600 postulantes y proyecta expandirse a Argentina y Brasil a través de franquicias

En Marindia, a una cuadra de la playa, en 300 metros cuadrados una casa abraza un mundo de ideas y acciones sostenibles que dieron lugar primero a un proyecto y, después a un negocio.

Entre variedades de árboles frutales, huertas, animales y paneles solares la barbacoa de la casa de María Moreira y Nitai Marzovillo se transformó en una planta de producción. Allí se elaboran los envoltorios BeeKind que vieron la luz en 2024. Cuando la pareja se esforzaba por vivir de la forma más consciente posible con el medioambiente notaron que había algo que les creaba una barrera difícil de sortear. “El plástico film era algo que no podía sustituir”, recordó Moreira en entrevista con Café y Negocios.

La búsqueda los llevó a encontrar una solución que veían desde lejos en países desarrollados como Canadá y Australia y en algunos de Europa. “Buscamos esta alternativa para comprarla para nosotros acá en Uruguay y no la conseguimos; eso hizo que la hiciéramos nosotros porque era demasiado cara comprarla del exterior y no tenía mucho sentido”, rememora.

Tiene más de 300 años, es considerada la casa más fotografiada de Uruguay y ahora se vende por más de US$ 600.000

Así fue que la cocina de su casa se transformó en un laboratorio en el que se combinaba tela de algodón, cera de abeja, resina de pino y aceite de coco . El resultado se defendió por sí mismo, fue un éxito para ellos y sus allegados y decidieron dar un paso más y venderlos, en diferentes formatos: rollos, bolsas pequeñas, medianas y grandes con estampados atractivos.

Así crecieron en las redes sociales (en Instagram, por ejemplo, tienen más de 25.000 seguidores) y también en ferias. Hasta que ambos dejaron sus antiguos trabajos y se volcaron enteramente a cuidar y hacer crecer a Beekind.

En el camino, cosecharon el respaldo de la Agencia Nacional de Desarrollos (ANDE) con mentorías y financiamiento no reembolsable por $900.000 que, afirma la cofundadora, los catapultó.

Ahora, tras dos años de rodaje, y con un emprendimiento que ya es rentable entre manos, el matrimonio reinvierte el 90% de sus utilidades para seguir creciendo de forma organizada y sin perder el control. “De repente tenemos eventos muy grandes que representan una inyección grande de dinero, ahí nos autoabastecemos de nuevo, compramos 100 kilos de cera, 500 metros de tela”, cuenta Moreira que continuamente invierte en mejores maquinarias y también planes de contingencia para poder estar abastecidos, por ejemplo, ante una crisis apícola.

Además, potencian su emprendimiento con otras líneas de trabajo que trascienden a los envoltorios, por ejemplo, hacer rescates y reubicaciones de abejas. “Buscamos el fomento de las abejas y la importancia que tienen”, mediante talleres educativos que brindan a los niños. “Queremos que las nuevas generaciones tengan un poquito más de herramientas y conocimiento para ser mejores consumidores", comparte la emprendedora.

De emprendedores a empresarios

En los últimos días, Beekind fue seleccionado por LEGADO 2026, una iniciativa de Bayer Foundation impulsada por Endeavor. La iniciativa recibió este año 625 postulaciones de emprendimientos de 10 países de la región y seleccionó a 10 para continuar en el programa, entre los que se encuentra este emprendimiento uruguayo. “Es el año de BeeKind”, dice la emprendedora que este año cosechó el el premio circular del año del Ministerio de Industria y también el galardón Mujeres que Transforman.

En LEGADO 2026 Moreira que culminó sus estudios secundarios a los 33 años y estudia 20 horas a la semana para poder estar capacitada para llevar adelante el emprendimiento reconoce que el programa de Bayer Foundation es un salto invalorable para Beekind que por medio de este instrumento puede pasar “de ser un emprendimiento a ser una empresa”.

“Cada año venimos creciendo un 100% todos los años, eso es gracias al orden”, define la cofundadora de BeeKind. Hoy su objetivo está puesto en implementar el modelo de franquiciado para llevar el concepto BeeKind a mercados como Argentina y Brasil, “en eso nos va a ayudar LEGADO Bayer”. “Nada mejor que ellos, que son súper internacionales, para ayudarnos a nosotros a crecer de manera ordenada”, señala Moreira. En sus próximos pasos está “comunicar mejor la estrategia de triple impacto, empezar a crear el roadmap para el franquiciado, y ver la estructura y las leyes de los mercados a los que queremos ingresar”, remarca.