Cubo Conecta: empresas uruguayas participan en uno de los principales encuentros de innovación de América Latina en San Pablo

Cubo Conecta es uno de los principales encuentros del ecosistema de innovación de América Latina y una iniciativa de Cubo Itaú creada para conectar a quienes lideran, invierten y construyen el futuro de la tecnología y los negocios. El evento nació hace 11 años en San Pablo, Brasil, impulsado por Cubo Itaú para celebrar su aniversario. Su crecimiento e impacto dieron lugar a la São Paulo Tech Week , una semana que nuclea una agenda de actividades vinculadas a tecnología, innovación y emprendimiento en la ciudad.

En este marco, Cubo Conecta convoca a founders, ejecutivos C-level, inversores, corporaciones y referentes del ecosistema tecnológico de América Latina para compartir tendencias, conocimientos y experiencias, y generar conexiones de alto valor con potencial de convertirse en nuevas oportunidades de negocio .

La propuesta combina cuatro ejes. Contenido estratégico de la mano de oradores, keynotes, investigaciones y conversaciones sobre innovación, inteligencia artificial, productividad, inversión y las principales tendencias que transforman los negocios. Networking y conexiones en espacios diseñados para vincular a líderes , corporaciones, startups e inversores para facilitar oportunidades de colaboración. También, posicionamiento al constituirse como punto de encuentro para empresas y organizaciones que buscan formar parte de las conversaciones que definen el futuro de la innovación. Y experiencias presenciales y contenido online en un formato que amplía el alcance del encuentro para conectar a la comunidad más allá del espacio físico.

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Uruguay forma parte de la segunda edición de la misión a San Pablo, una iniciativa que reúne a alrededor de 20 empresas de Uruguay y Argentina. La propuesta busca que las compañías participen en eventos como Cubo Conecta y São Paulo Tech Week, e ingresen a una agenda diseñada para potenciar oportunidades de internacionalización y generación de negocios.

El itinerario de la delegación contempla un bloque dedicado al Softlanding Brasil, instancias sobre la cultura y dinámica de negocios en el mercado brasileño.Además, testimonios de emprendedoras latinoamericanas que ya se encuentran instaladas en Brasil y encuentros con fondos de inversión.

Como cierre de la agenda se desarrollará una nueva edición del programa Cubo in Company, que en esta oportunidad tendrá una mirada internacional.

Las empresas participantes que emprenderán viaje este lunes desde el Aeropuerto de Carrasco podrán conocer de primera mano las diferentes áreas y el corazón de Ambev, una de las principales compañías tecnológicas de la región. En esa instancia, las firmas conocerán sus desafíos de negocio, intercambiarán experiencias y generarán conexiones con referentes de la compañía y su ecosistema.