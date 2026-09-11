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Con la participación de un robot humanoide y gobiernos departamentales, Florida acogió evento de digitalización e inteligencia artificial

El encuentro contó con la participación de organismos públicos y empresas tecnológicas para intercambiar experiencias sobre infraestructura, ciberseguridad y formación de talentos en la gestión pública

11 de septiembre de 2026 14:16 hs
Carlos Enciso y robots
Foto: Intendencia de Florida

La Intendencia de Florida llevó a cabo el primer Encuentro Nacional de Innovación a nivel de Gobiernos Subnacionales, una actividad orientada a intercambiar experiencias sobre la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en la gestión departamental. La jornada reunió a representantes de intendencias, organismos públicos y empresas del sector de la tecnología, con el apoyo y auspicio del Congreso de Intendentes.

También contó con el atractivo del robot humanoide Sintax, diseñado por ITC Robotics Lab, que fue creado para diseñar, explorar y validar aplicaciones que utilizan robótica, inteligencia artificial y automatización. Según sus creadores, el robot cuenta con varias funcionalidades, como la atención al público, la asistencia inteligente, la educación y la comunicación.

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El evento abordó como ejes principales la digitalización de procesos, la ciberseguridad, la gestión de bases de datos, la infraestructura tecnológica y la formación de talentos. Asimismo, se analizaron avances en inteligencia artificial, robótica y tecnologías de la información aplicadas al ámbito público.

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El presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Florida, Carlos Enciso, destacó el alcance nacional de la convocatoria para profundizar en el conocimiento de estas herramientas. “Creo que es un excelente encuentro. Estamos abriendo una instancia para hablar de digitalización de procesos, de ciberseguridad, de gestión de bases de datos, de infraestructura y de formación de talentos, que son ejes importantes de esta convocatoria”, señaló, según consta en un comunicado divulgado por el gobierno departamental.

Desafíos en el mercado laboral y eficiencia gubernamental

Durante la actividad, Enciso sostuvo que uno de los objetivos centrales de las administraciones públicas es avanzar hacia una mayor eficiencia mediante soluciones tecnológicas disponibles, como la inteligencia artificial y la robótica. “Tenemos que hablar un poco de cómo insertar estas figuras tecnológicas robóticas para que también nuestros procesos en las intendencias sean más eficientes”, afirmó.

El jefe departamental planteó también el impacto que la tecnología genera en el empleo y en la capacitación requerida para los trabajadores. “La idea es hablar sobre cómo las nuevas tecnologías se insertan en el mercado laboral. Ya no las vemos solo en China o Estados Unidos, como ocurría años atrás, sino que las tenemos acá, y es parte de la temática y del desafío que tenemos que charlar”, sostuvo.

Las herramientas presentadas por la comuna de Florida

En el transcurso del intercambio, la Intendencia de Florida expuso iniciativas tecnológicas aplicadas a su gestión local. Entre ellas, se presentó la integración de herramientas de inteligencia artificial en el portal institucional del gobierno departamental, el funcionamiento de un centro de monitoreo público, la labor de la Guardia Municipal y el uso de cámaras inteligentes.

El encuentro finalizó con un balance centrado en la modernización de los gobiernos subnacionales mediante la capacitación y la innovación para optimizar los procesos internos, la toma de decisiones y los servicios dirigidos a la ciudadanía.

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