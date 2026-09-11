La reacción de Kylian Mbappé a sus memes como "El Dictador" y una intensa reflexión; mirá el video

Kylian Mbappé rompió el silencio en una entrevista con France Football sobre las publicaciones en redes sociales que lo caricaturizan como un "El Dictador" militar debido a su liderazgo en la cancha. Si bien el delantero de Real Madrid entiende que en muchos casos se trata de humor, dejó una reflexión crítica sobre el trasfondo de estas comparaciones.

“En parte es gracioso porque se nota que, para algunas personas, es solo una broma. Y en parte no es tan gracioso porque sabemos el daño que personas así han causado a lo largo de la historia" , comenzó diciendo el goleador merengue.

Y continuó: "Así que ser comparado con personas que asesinan a gente, que han hecho sufrir a millones y millones de personas... No creo que yo haya hecho algo así en mi vida".

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La reacción de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, el máximo goleador en la historia de los Mundiales, logro que consiguió en la pasada Copa del Mundo al superar a Lionel Messi -quien a su vez, había superado en la misma competencia al alemán Miroslav Klose- reaccionó ante la comparación con El Dictador.

"Así que hay una mezcla de cosas en las que piensas para ti mismo. Sé que se dice en tono de broma. Y por eso no llega tan lejos, pero… A veces pone de manifiesto que hay una falta, una falta de conciencia, a veces política, a veces humana, entre la gente”, expresó el delantero francés.

Por otro lado, Mbappé diferenció estas imágenes virales del apodo “Mobut” que le pusieron dentro del plantel de la selección francesa -en referencia al exgobernante de Zaire, Mobutu Sese Seko-.

Aclaró que ese sobrenombre nació en la intimidad del grupo gracias a Ousmane Dembélé: “Con él es solo por diversión”, concluyó, marcando distancia entre la camaradería del vestuario y la ligereza de las redes sociales.