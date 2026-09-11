El gran momento de Ronald Araujo: Liverpool analiza ejecutar la opción de compra de Barcelona por US$ 63.500.000

El impacto de Ronald Araujo en Liverpool no ha pasado desapercibido en Inglaterra. Tras llegar a préstamo a fines de agosto desde Barcelona como una alternativa para reforzar la zaga defensiva, el zaguero uruguayo ha superado rápidamente las expectativas con rendimientos estelares tanto en la Premier League como en la Champions League.

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Por este torneo, el pasado miércoles se destacó con una asistencia de taco en la victoria ante Atlético de Madrid.

Los medios británicos reportan que Liverpool evalúa seriamente hacer uso de la opción de compra fija estipulada en 47 millones de libras esterlinas (US$ 63.500.000).

La directiva del club y el cuerpo técnico encabezado por Andoni Iraola están muy satisfechos con la adaptación táctica de Ronald Araujo, su potencia física y su capacidad para desempeñarse tanto de marcador central como de lateral derecho.

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Además, la probable salida de Joe Gomez al finalizar la temporada incrementa la urgencia de asegurar un defensor de jerarquía comprobada.

A nivel personal, el futbolista ya comunicó a su entorno más cercano su comodidad e ilusión de continuar en Anfield a largo plazo -según medios británicos-, mientras toma clases intensivas para perfeccionar su inglés.

Por su parte, la dirigencia de Liverpool planea reunirse con sus representantes a comienzos de 2027 para terminar de definir las condiciones de su traspaso definitivo.