La buena noticia que compartió Peñarol con un video del regreso de Nahuel Herrera a los entrenamientos

Nahuel Herrera inició los entrenamientos con el resto de los compañeros del plantel principal de Peñarol durante esta semana luego de lo que fue su última lesión, una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, por el que estuvo hasta ahora un mes con una bota especial para inmovilizar la zona, y este viernes, el club subió un video de cómo viene entrenando.

El zaguero recibió un pisotón de un futbolista aurinegro sin querer en la práctica del pasado 11 de agosto, fecha de la cual se cumple un mes este viernes.

En principio esa bota la iba a llevar durante 10 días, pero el plazo se extendió.

Como informó el pasado martes Referí, Nahuel Herrera tuvo idas y vueltas en su regreso a las canchas, y aún permanecerá un tiempo sin poder hacerlo.

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Por un lado, Diego Aguirre habló en una entrevista con Referí el pasado lunes de muchos temas.

Entre ellos, abordó la gran cantidad de lesiones que tuvo Peñarol a lo largo de una temporada que parece interminable.

Acerca de la lesión de Nahuel Herrera, Aguirre dijo el lunes a Referí: "Nahuel está volviendo. No ligó nada en el año: pasó de la operación del hombro a volver y que un compañero lo pisara sin querer en una práctica para que se lesionara el pie. Ya está entrenando, y no va a estar para este partido ante Albion del domingo, pero sí para el otro (ante Cerro en el Estadio Tróccoli). Es un refuerzo impresionante".

Según explicó una fuente en la nota de este martes de Referí, si bien ya entrena, la sanidad de Peñarol espera que pueda volver a jugar a finales de setiembre, por lo que resulta prácticamente imposible que juegue ante Cerro dentro de una semana, como había previsto Diego Aguirre.

El video de Nahuel Herrera que compartió Peñarol este viernes

Peñarol compartió este viernes un video del entrenamiento de Nahuel Herrera en Los Aromos.

El futbolista ya comenzó a pegarle a la pelota a un mes de su fisura en el pie.

"Nahuel (Herrera) con trabajos físicos y con pelota aprontando la vuelta. Últimos días de puesta a punto para estar a la orden de Diego (Aguirre)", escribieron en las redes de Peñarol.

El futbolista deberá ponerse a punto físicamente y si bien le resta menos para retornar, todo apunta a que su regreso sea, como informó Referí, cercano a finalizar el actual mes de setiembre.