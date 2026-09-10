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Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO por Copa Sudamericana: en la altura de Cusco ya se juega la ida de los cuartos de final del torneo

Seguí todas las alternativas del único equipo uruguayo que sigue en carrera en un torneo internacional

10 de septiembre 2026 - 20:35hs
Montevideo City Torque

Montevideo City Torque

EFE

EN VIVO

Montevideo City Torque visita a Cienciano de Perú, desde la hora 21.30, en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a 3.362 metros de altura sobre el nivel del mar.

Las estadísticas del partido

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Minuto 0: comenzó el partido

Ya hay acción en el Garcilaso de la Vega, bien cerca del techo del mundo.

El calentamiento en la altura

Así jugará Montevideo City Torque

City Torque conquista frutos tras sembrar y esperar la cosecha

Mirá en esta nota el impacto de la instancia que está jugando Montevideo City Torque.

Por dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque

Mirá en esta nota por dónde se transmitirá el partido.

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