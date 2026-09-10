Montevideo City Torque visita a Cienciano de Perú, desde la hora 21.30, en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a 3.362 metros de altura sobre el nivel del mar.
Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO por Copa Sudamericana: en la altura de Cusco ya se juega la ida de los cuartos de final del torneo
Seguí todas las alternativas del único equipo uruguayo que sigue en carrera en un torneo internacional