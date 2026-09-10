El video del brasileño Felipe Melo en la tribuna del Parque Roberto, adonde vino a ver a su hijo jugar por la Copa AUF Uruguay

El exfutbolista brasileño Felipe Melo estuvo este miércoles en el Parque Roberto, la cancha de Racing, viendo a su hijo, Davi Melo, jugando por la Copa AUF Uruguay.
Como informó Referí, su hijo firmó días atrás contrato con Central Español, club que lo presentó en sus redes.
Felipe Melo en el Parque Roberto
El tres veces campeón de la Copa Libertadores, con Palmeiras y Fluminense, y mundialista con Brasil viajó ese día parta estar junto a Davi en el momento de cerrar su pase a los palermitanos, cedido a préstamo por Fluminense.
Davi Melo se suma a Central en condición de préstamo
Y esta semana el exvolante, recordado por la pelea en el Peñarol vs Palmeiras en el Campeón del Siglo, regresó para verlo jugar por la Copa AUF Uruguay, partido en el que Davi estuvo convocado por Antonio Pacheco para visitar a Racing en Sayago.
Felipe Melo junto a su hijo Davi en Montevideo
El joven brasileño fue suplente y no ingresó en el encuentro que Central ganó 4-2 ante un equipo alternativo de la academia.
De gorra y lentes de sol, Felipe Melo estuvo en la platea y subió un video.
Además, se sacó una foto junto a un niño tras ser identificado.
Este jueves el volante estuvo en el Parque Palermo viendo la práctica de Central Español.
Felipe Melo en el Palermo