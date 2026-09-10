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"Hay que preguntarle si quiso hacer eso": Dominik Szoboszlai bromeó por la gran asistencia de taco que le dio Ronald Araujo, a quien le agradeció

"Estoy contento por él, ha sido un gran comienzo", dijo el húngaro sobre el defensa uruguayo

10 de septiembre de 2026 11:21 hs

Dominik Szoboszlai bromeó por la gran asistencia de taco que le dio Ronald Araujo

Dominik Szoboszlai, autor del primer gol contra el Atlético de Madrid, bromeó sobre la asistencia de tacó que recibió de Ronald Araujo y dijo que hay que preguntarle al uruguayo si lo hizo a propósito.

"Ha sido un gran esfuerzo del equipo, pero estoy muy contento con la victoria y con mi gol", dijo el húngaro, que fue elegido mejor jugador del encuentro.

Ronald Araujo recibe el agradecimiento de Dominik Szoboszlai por su gran asistencia para el primer gol de Liverpool a Atlético de Madrid por Champions League

Ronald Araujo recibe el agradecimiento de Dominik Szoboszlai por su gran asistencia para el primer gol de Liverpool a Atlético de Madrid por Champions League

"Ellos son un gran equipo, pero nosotros también, era un partido al 50 %, pero lo dimos todo".

Dominik Szoboszlai y el momento del gol tras el pase de Ronald Araujo

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El tanto de Szoboszlai estuvo precedido por una asistencia de tacó de Araujo, que fue titular este miércoles en el lateral derecho.

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"Estoy contento por él, ha sido un gran comienzo. Ahora hay que preguntarle si lo hizo a propósito. Pero sí, gracias a él también una vez más", apuntó el centrocampista en TNT Sports, la cadena que retransmitió el partido en Reino Unido.

Con base en EFE

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