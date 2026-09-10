"Hay que preguntarle si quiso hacer eso": Dominik Szoboszlai bromeó por la gran asistencia de taco que le dio Ronald Araujo, a quien le agradeció

Dominik Szoboszlai bromeó por la gran asistencia de taco que le dio Ronald Araujo

Dominik Szoboszlai, autor del primer gol contra el Atlético de Madrid, bromeó sobre la asistencia de tacó que recibió de Ronald Araujo y dijo que hay que preguntarle al uruguayo si lo hizo a propósito.

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"Ha sido un gran esfuerzo del equipo, pero estoy muy contento con la victoria y con mi gol", dijo el húngaro, que fue elegido mejor jugador del encuentro.

Ronald Araujo recibe el agradecimiento de Dominik Szoboszlai por su gran asistencia para el primer gol de Liverpool a Atlético de Madrid por Champions League "Ellos son un gran equipo, pero nosotros también, era un partido al 50 %, pero lo dimos todo".

Dominik Szoboszlai y el momento del gol tras el pase de Ronald Araujo Foto: EFE El tanto de Szoboszlai estuvo precedido por una asistencia de tacó de Araujo, que fue titular este miércoles en el lateral derecho.