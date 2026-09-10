Orsi recibe a los intendentes en estancia de Anchorena en Colonia para tratar el fenómeno de El Niño

El presidente de la República Yamandú Orsi convocó para este jueves en la estancia de Anchorena, en Colonia, a los intendentes de los 19 departamentos para tratar como abordar el fenómeno meteorológico de El Niño en Uruguay .

Está previsto que la reunión inicie antes del mediodía y que además de los jefes comunales participen el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Rodrigo Arim y el director del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) Leandro Palomeque .

La semana pasada el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió que El Niño ya está "firmemente establecido" y continuará intensificándose durante los próximos meses , hasta alcanzar la categoría de un evento "muy fuerte".

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Según informó el organismo, las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) muestran además una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027 .

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Los modelos difundidos por la OMM muestran que las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en las regiones central y oriental del Pacífico ecuatorial continuarán aumentando entre setiembre y noviembre.

Para los próximos meses, Inumet prevé una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en el norte y noreste del país. En el sur del país también aparece una tendencia hacia precipitaciones superiores a los valores normales, aunque menos marcada.

El presidente Orsi ya se había reunido con los alcaldes el miércoles, en el marco de Plenario de Municipios en su sesión anual. En declaraciones en el contexto de este ámbito, recordó cuando fue intendente de Canelones. Allí planteó que si las intendencias son "la puerta donde la gente golpeaba", los municipios lo son todavía más.

"Si estos problemas a los que recién se aludía, algunas crisis climáticas o lo que sea, golpean las puertas del Estado, la primera que golpea es la de los concejales y alcaldes", planteó el presidente.