Delgado se reunirá con Orsi esta tarde y dijo que le pedirá decretar la esencialidad del puerto

Álvaro Delgado en la sesión solemne del Directorio del Partido Nacional por los 190 años de su fundación.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, confirmó ayer que se reunirá este miércoles con el presidente Yamandú Orsi. El encuentro está previsto para las 14:30 horas del día de hoy en Torre Ejecutiva. En cuanto a los temas a tratar, Delgado aclaró que "la no resolución del conflicto" del puerto de Montevideo ha llevado al Partido Nacional a "reclamar" que "se aplique la esencialidad", según consignó Subrayado (Canal 10).

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La reunión se concreta luego de días de vaivén entre el dirigente del Partido Nacional y el presidente Orsi. A fines de agosto, Delgado había rechazado la oferta de Orsi de tener una reunión con todos los dirigentes de los partidos políticos al entender que la conferencia del Frente Amplio, donde se señaló a Lacalle Pou como "responsable político" del caso Cardama, había pasado "todos los límites".

Por su parte, el presidente Orsi continuó la agenda con encuentros "mano a mano" con dirigentes de otros partidos políticos: el viernes pasado, tuvo encuentros con el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, Pablo Mieres, del Partido Independiente, y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto.