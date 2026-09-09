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Delgado se reunirá con Orsi esta tarde y dijo que le pedirá decretar la esencialidad del puerto

El dirigente del Partido Nacional dijo que el tema del puerto de Montevideo "excede lo sectorial" y afirmó que pedirá al presidente Orsi que "se aplique la esencialidad"

9 de septiembre de 2026 12:41 hs
Álvaro Delgado en la sesión solemne del Directorio del Partido Nacional por los 190 años de su fundación.&nbsp;

Álvaro Delgado en la sesión solemne del Directorio del Partido Nacional por los 190 años de su fundación. 

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, confirmó ayer que se reunirá este miércoles con el presidente Yamandú Orsi. El encuentro está previsto para las 14:30 horas del día de hoy en Torre Ejecutiva. En cuanto a los temas a tratar, Delgado aclaró que "la no resolución del conflicto" del puerto de Montevideo ha llevado al Partido Nacional a "reclamar" que "se aplique la esencialidad", según consignó Subrayado (Canal 10).

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Consultado sobre la situación del puerto, y si llevará ese tema a la reunión con Orsi, Delgado dijo que es un tema nacional y "excede" lo sectorial: "Nosotros estamos reclamando al gobierno que actúe y aplique el artículo primero de la Ley de Puertos, que es darle la operatividad 24 horas al puerto Montevideo. Y que, en este caso, no solo que asuma la responsabilidad, sino que, en el caso que esto continúe, se aplique la esencialidad, que va a contar con el apoyo del Partido Nacional".

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