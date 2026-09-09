Federico Valverde opinó sobre los silbidos de hinchas de Real Madrid pese a la victoria ante Inter por Liga de Campeones y entendió su bronca

El uruguayo Federico Valverde , capitán del Real Madrid , reconoció que hicieron “una segunda parte mala” a pesar de la victoria por 2-1 ante el Inter de Milán que provocó silbidos por parte de la afición, a la que dio “toda la razón”.

“Tienen toda la razón -sobre los silbidos-. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar y tener las cosas más claras dentro del campo”, aseguró en Movistar+.

“Tuvimos ocasiones, pero siempre jugando a nuestro juego. Cuando no jugamos a nuestro juego en la segunda parte sufrimos mucho. Y no puede pasar, menos aún de local. No tuvimos paciencia de tener la pelota y descansar con ella. Eso nos llevó a que el partido sea loco y esté siempre defendiendo”, analizó.

“No generamos jugando a nuestro juego y sí al contragolpe. Creamos ocasiones, pero hemos sufrido mucho. Siempre es importante ganar y recuperar la confianza tras perder, pero hay que ser autocríticos”, añadió.

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Valverde reconoció que no pudieron trasladar las indicaciones de su técnico, el portugués José Mourinho, cuando les dijo que tuvieran “más la pelota en su campo".

“Nos dijo muy claro que tuviéramos más la pelota en su campo y es lo que no hicimos. Hemos ganado y es importante, pero somos conscientes de que hicimos una segunda parte mala. No hicimos un gran partido”, comentó.

EFE