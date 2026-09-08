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Dirigente de Wanderers dijo que la tribuna alta del Parque Viera es una "herencia maldita" y reveló el costo anual con el que carga el club

Gonzalo Vertiz, secretario general de Wanderers, manifestó cuál es el costo anual que la tribuna alta de la Obdulio Varela tiene para el club

8 de septiembre de 2026 16:06 hs
Tribuna alta de la Obdulio Varela del Parque Viera

Tribuna alta de la Obdulio Varela del Parque Viera

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El secretario general de Wanderers y presidente de la Comisión de Obras del club, Gonzalo Vertiz, expresó este miércoles que la tribuna alta de la Obdulio Varela, del Parque Viera, se transformó en una "herencia maldita" para la dirigencia que encabeza el actual presidente, Jorge Barrios.

La tribuna prefabricada se instaló en octubre de 2024 y con ello, el aforo del club creció a 10.071 espectadores, pero recién pudo ser inaugurada en octubre de 2025, en un partido en el que Nacional visitó a Wanderers.

"Esa tribuna para nosotros como directiva que asumió el 1° de diciembre, es una herencia maldita. Primero por el costo enorme que tiene, ya que por un fideicomiso que administra la deuda que asumió Wanderers con el BROU, se nos retiene US$ 160 mil por año", explicó Vertiz.

"Segundo, esa tribuna no se construyó porque es prefabricada y se instaló sin el consentimiento de la comisión administradora del Prado que es muy exigente por el barrio al que se cuida muchísimo. Se instaló un monstruo enorme sin que fueran consultados y por eso la comisión se presentó ante la Intendencia de Montevideo y la intendencia frenó la habilitación porque la tribuna no tiene autorización provisoria ni definitiva. La Intendencia exige instancias de mitigación para que la tribuna sea menos agresiva a la vista, lo que implica gastos, además de compensaciones por estar instalada sin habilitación. Es como si te juntaras con cinco amigos y levantás 10 pisos en Pocitos sin autorización de la intendencia. Para nosotros es un dolor de cabeza", dijo Vertiz a Las Voces del Fútbol que se emite por El Espectador Deportes.

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"También se pensó en su momento como un buen negocio rentable, pero eso no va a ocurrir porque en dos años Liverpool, que nos alquila cancha actualmente, va a tener un escenario espectacular y moderno con el que difícilmente el Viera compita cuando algún equipo quiera alquilarlo o cuando se realice algún show", agregó el dirigente.

"Sin responsabilizar a nadie y además porque pasó por una asamblea, no todo lo que reluce es oro y lo que reluce es una deuda terrible", concluyó.

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