Partido Nacional reclama al gobierno decretar esencialidad en puerto de Montevideo tras serie de paros

El Directorio del Partido Nacional reclamó al gobierno nacional decretar la esencialidad en el puerto de Montevideo , tras la serie de paros del sindicato portuario en Terminal Cuenca del Plata (TCP).

El Sindicato de TCP se encuentra en conflicto por la negociación de un nuevo convenio colectivo . La empresa Katoen Natie , quien opera principalmente esta terminal, anunció que los trabajadores se integrarán por la tarde del último paro fijado y que pedirá declarar esenciales los servicios de carga de contenedores .

Por su parte, el directorio blanco emitió una declaración en la que asegura que el conflicto "ya dejó de ser un problema sectorial para transformarse en un problema nacional ".

" No se puede naturalizar que durante tanto tiempo el funcionamiento de uno de los principales motores de nuestra economía permanezca paralizado", agregó el comunicado nacionalista. El mismo comunicado afirmó que el gobierno nacional es quien tiene "la responsabilidad de tomar decisiones y de garantizar el funcionamiento de los servicios".

DECLARACIÓN: El conflicto en el puerto dejó de ser un problema sectorial: es un problema nacional que exige decisiones y la declaración de esencialidad. pic.twitter.com/dtnHFpJguB

Terminal Cuenca del Plata ya había informado que la propuesta del convenio colectivo que presentaron sería la definitiva y no tendría modificaciones. Por este tema se había convocado a una reunión tripartita entre la empresa, el sindicato y el Ministerio e Trabajo para este martes. Algunas de las mejoras presentadas por TCP fueron el pago de una partida extraordinaria de $ 27.500 en el mes de la firma del acuerdo y un complemento del salario vacacional de $ 20.000.

Los blancos añadieron que "las reiteradas interrupciones provocadas por el sindicato de TCP, continúan afectando el normal funcionamiento de un sector de actividad, justificando y aconsejando exigir la adopción de una medida como la declaración de esencialidad".

Tras el anuncio del paro del lunes, Katoen Natie cuestionó el funcionamiento de la denominada "guardia gremial", que considera insuficiente para garantizar la continuidad de las operaciones en el puerto. Este martes afirmaron que las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta durante las últimas horas afectaron "severamente" la operativa y generaron perjuicios para la empresa, sus clientes, los usuarios del puerto y el conjunto de la cadena logística.

Ante esta situación, TCP informó que dio instrucciones para solicitar formalmente a las autoridades competentes la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga de contenedores. La empresa aclaró que la adopción de esa medida, así como su oportunidad y alcance, quedarán exclusivamente a criterio de las autoridades, en función de cómo evolucione la situación.