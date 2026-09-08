"Me pone muy triste": el duro testimonio de Alexis Mac Allister sobre la tajante decisión de Liverpool sobre su futuro

Una de las piezas fundamentales en el mediocampo de Liverpool quedó envuelta en la incertidumbre. En la conferencia de prensa de este martes previa al debut de una nueva edición de la Champions League ante Atlético de Madrid, Alexis Mac Allister manifestó su asombro y tristeza tras conocer que la directiva del conjunto de Anfield no tiene intenciones de renovarle el contrato actual que vence en 2028.

La postura del club inglés resulta sorpresiva, especialmente tras extender los vínculos de otros mediocampistas del plantel.

Lejos de polemizar, Alexis Mac Allister evitó responsabilizar al club de forma equivocada: “Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato , lo cual me entristece muchísimo”,

La muralla uruguaya de Anfield: Ronald Araujo busca consagrarse en Liverpool ante Atlético de Madrid en el debut en la Champions League

El Balón de Oro se distancia de Uruguay: tras el hito de Federico Valverde, la representación uruguaya se apaga; mirá los últimos celestes nominados

A pesar de la conmoción que generó la noticia, el volante de la selección argentina se mostró abierto a lo que depare la temporada: “Todo el mundo puede ver que doy el 100% por este club de fútbol, todos los días en los entrenamientos y en los partidos. Claro que puedo tener partidos muy buenos, partidos muy malos como todo el mundo. Siempre doy lo mejor de mí”.

El argentino valoró todo lo vivido desde su llegada a Anfield en 2023, consagrándose campeón de la Premier League: “Es muy triste porque ganamos una Premier League juntos, hemos pasado por momentos difíciles juntos".

Pese a haber recibido ofertas en el último mercado, el futbolista remarcó su apego a la institución: “Hubo chances de irme este verano y creo que ahora mismo estoy en el club correcto”.

No obstante, el portazo de Liverpool a su renovación abre una grieta de dudas respecto a su continuidad en el fútbol inglés.