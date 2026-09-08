Homenchenko en Quedó Picando: el agradecimiento a Bielsa, los sueños en la selección de Forlán y la enfermedad de su madre que lo marcó para siempre

Santiago Homenchenko , el volante de gran momento en Querétaro de México, fue entrevistado en Quedó picando, en el streaming de El Observador, y habló de la reciente reserva de Diego Forlán en la selección uruguaya, de lo que aprendió con Marcelo Bielsa y cómo lo afectó la enfermedad de su madre, quien falleció tras una larga lucha.

El futbolista de 23 años campeón del mundo sub 20 con Uruguay contó cómo vivió el momento en el que se enteró que estaba en la lista de reservados de Forlán, a la espera de la convocatoria oficial para los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India de setiembre y octubre

Sobre el anterior ciclo con Marcelo Bielsa, dijo que el entrenador comenzó a contactarse con él cuando aún estaba en Peñarol y destacó el estricto control de peso del DT, algo que le hizo cambiar su mentalidad y marcó su carrera.

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“No me puedo quejar de todo lo que aprendí con Marcelo”, expresó. “Le tengo mucho respeto”.

También reveló que lo consultó antes de irse a Oviedo para que le diera su punto de vista con lo que se iba a encontrar en España.

Santiago Homenchenko volvió a convertir un gol para Querétaro en México

“Un partido tenía las medias bajas y me retó porque me dijo que parecía un jugador gordo, que tenía que jugar con las medias altas, que lo mire a Rodri Bentancur y los jugadores de Europa”, dijo.

El especial recuerdo para su madre

Homenchenko también contó cómo han sido sus días tras el fallecimiento de su madre, Iris, a quien acompañó durante su lucha contra el cáncer, mientras ella también iba a verlo a los partidos en medio de sus sesiones de quimioterapia.

En ese sentido señaló que entre todos sus tatuajes, el más importante que tiene es el de su madre.

Santiago Damián Homenchenko de Querétaro celebra un gol ante Cruz Azul Foto: EFE

“Yo crecí haciendo el duelo. A mamá se le detecta el cáncer prácticamente cuando yo nazco”, recordó. “Yo sabía que tenía cáncer, pero cuando tenés 10 años qué vas a dar cuenta, porque mamá andaba como si nada por la vida”.

“Los problemas de mi vieja me mataban”, dijo al contar cómo lo afectó en su carrera deportiva cuando estaba en Peñarol y entrenaba en Primera. En octubre de 2023 pensó en dejar todo, pero le recomendaron ir a una psicóloga y comenzó a salir adelante.

Cuando se fue a España siguió en contacto con su madre a distancia, con mensajes todos los días, y en un momento dejó Mirandés para estar junto a ella en Mercedes en sus últimos días.

Instagram Santiago Homenchenko

“Esa última vez, ella misma me decía: ‘Estoy cansada de que me pinchen’”, comentó.

Luego se fue a Pachuca de México, donde estaban al tanto de su situación familiar y le dieron permiso para volver a Uruguay cuando quisiera.

“Hasta el último día, cuando mamá se fue, yo estaba en Uruguay. Me fui un finde sorpresa. La fui a ver y pero yo ya la fui despedir porque ya sabía que le quedaban dos o tres semanitas. Ella ya estaba cansada. Un domingo me dice: ‘Chulo, estoy cansada’. Y le digo, ¿qué querés? ¿Querés irte en casa, con los perritos y en tu sillón? Llamamos al hospital, nos fuimos a Mercedes. Y ella no se quería ir, quería esperar a que yo vaya porque sentía que no se tenía que ir sin que yo le dé un beso”.

“Y yo le mandó un audio y le digo: ‘Ma, mirá que no me tenés que esperar. Si te queres ir, ya está, hiciste todo bien en la vida. Te quiero mucho, nos vemos en un rato’. Y escuchó el audio, se rio y no se despertó nunca más. Ese fue el momento de nosotros”.