Polémica por radares en rutas: multas por exceso de velocidad quedan sin efecto y Unasev cuestiona la situación

Las multas por exceso de velocidad detectadas por radares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que no estén acompañados por un radar pedagógico no pueden efectivizarse , según establece la normativa vigente desde el pasado 1° de julio.

La situación se generó luego de que el 30 de junio venciera el plazo legal que tenía el MTOP para instalar radares pedagógicos junto a los dispositivos de fiscalización de velocidad ubicados en rutas nacionales.

Mientras el Parlamento analiza una modificación de la normativa que estableció la obligatoriedad de estos dispositivos, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera , cuestionó la forma en que el sistema político está abordando la discusión.

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“Que se maneje con una banalidad los temas que es la principal causa de muerte en Uruguay , los fallecidos por los siniestros del tránsito, lo vemos todos los días, inclusive más que por los homicidios”, afirmó.

Metediera sostuvo además que el tratamiento de estos asuntos “con la liviandad que se abordan” perjudica al país.

Qué pasa con las multas de los radares que no tienen dispositivos pedagógicos

Más allá de sus cuestionamientos sobre la discusión, el presidente de Unasev reconoció que la normativa actualmente vigente impide efectivizar las multas cuando los radares instalados en jurisdicción nacional no cuentan con su correspondiente dispositivo pedagógico.

“La ley lo que establece al día de hoy es que un radar que esté en jurisdicción nacional, no los de las intendencias, y no cuente con un radar pedagógico, la multa no se puede efectivizar”, explicó Metediera.

El jerarca señaló que el propio Ministerio de Transporte ha indicado que las multas no pueden aplicarse en esas circunstancias.

De todos modos, aclaró que hay radares en rutas nacionales que ya cuentan con dispositivos pedagógicos y que el MTOP continúa incorporando estos equipos en otros puntos.

“En la medida que ese radar no tenga el pedagógico, la multa queda sin efecto, para decirlo lisa y llanamente”, afirmó Metediera.

La obligatoriedad de contar con radares pedagógicos junto a los dispositivos de fiscalización de velocidad se encuentra actualmente a estudio del Parlamento, donde se analiza modificar la normativa que dio lugar a esta situación.