La impactante cifra que le pagará Turkish Airlines a Liverpool para ser patrocinador de su camiseta: más de US$ 400 millones

Turkish Airlines se convertirá en el patrocinador de la camiseta de Liverpool a partir de la temporada 2027-2028, anunció el martes el club de la Premier League.

Pese a que la entidad no ofrece cifras del acuerdo, la BBC reveló que el club del norte de Inglaterra recibirá 300 millones de libras, unos US$ 406 millones , durante los cinco años de vigencia del acuerdo .

Eso significa que los Reds recibirán más de US$ 80 millones por temporada por lucir en sus camisetas la marca de la aerolínea turca, lo que supone un aumento significativo de lo que recibe actualmente del banco Standard Chartered (unos US$ 67 millones), patrocinador principal del club desde 2010.

A diferencia de otros clubes de la Premier League, como Arsenal y Manchester City, patrocinados respectivamente por las aerolíneas Emirates y Etihad Airways, el acuerdo no incluye el cambio del nombre del estadio , por lo que el Liverpool seguirá disputando sus partidos en Anfield, el nombre original del recinto.

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En febrero, Liverpool anunció ingresos récord de más de 700 millones de libras (unos US$ 946 millones) para el último ejercicio financiero y fue el club de la Premier League mejor clasificado en el informe Deloitte Football Money League.

Liverpool fue el primer gran club profesional inglés de fútbol en tener un patrocinador en la camiseta, cuando la empresa japonesa de electrónica Hitachi colocó su nombre en la indumentaria del club en 1979.

AFP