Rodrigo Saravia, de Boston River, sobre Javier Feres: "Me parece que es un juez que se equivoca mucho"

El volante de Boston River, Rodrigo Saravia, criticó al árbitro Javier Feres luego de la derrota que experimentó su equipo ante Liverpool en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura .

Liverpool derrotó 1-0 a Boston River en el Parque Viera con gol de Federico Martínez y los negriazules se mantuvieron con ese resultado como los únicos líderes del Torneo Clausura .

El final del partido estuvo marcado por una polémica decisión de Feres quien cobró un penal para Boston River en la última jugada del partido, por mano de Enzo Castillo , pero luego, tras ser llamado por el VAR, dio marcha atrás y anuló su decisión.

Antes, Feres le había dado a Liverpool un penal por falta inexistente sobre Federico Martínez , aunque esa acción terminó siendo anulada por un fuera de juego previo.

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En la revisión de la jugada del final, el capitán de Boston River, Martín González, salió corriendo detrás del juez y se puso junto a Feres en el chequeo del VAR señalándole la pantalla, razón por la cual fue expulsado.

Después de esa expulsión y de anular el penal, Juan Acosta, Saravia y otros jugadores, además del propio González, se le fueron encima al árbitro.

Entrevistado por la televisión, Saravia declaró: "Tendríamos que haber jugado mejor, no hicimos un buen partido y no jugamos el fútbol que pretendemos".

Pero cuando le preguntaron por la acción del penal anulado se despachó diciendo: "Si pega en la mano adentro del área, me parece que es mano. Me parece que es un juez que se equivoca mucho, no es mal juez, pero se equivoca mucho. Con los cuadros chicos es así, capaz que con los cuadros grandes pueden hacer un poco más de peso, con nosotros siempre es así".

El entrenador de Boston River, Ignacio Ithurralde, evadió la posibilidad de hablar del arbitraje y se enfocó en hacer una autocrítica por el bajo desempeño de su equipo.

"No la vi, me dicen que hay una mano. Hay que ver que criterio tuvieron. Nada para decir", expresó sobre el penal.

"No hicimos un buen partido, Liverpool estuvo un poco mejor. Siendo objetivo no hicimos un buen partido y Liverpool se lleva un triunfo justo".

Enzo Castillo, el hombre de la polémica, se limitó a decir: "Cuando me pega en la mano yo ya sabía que no es mano, salto y la tengo pegada al cuerpo, no es mano, así que estaba tranquilo".

Jorge Fossati, entrenador de Liverpool, deslizó críticas a otros "actores" que tuvo el partido, pero no dio nombres ni reveló quiénes fueron esos actores.

"Todos los actores nos complicaron un poco de más el partido, a buen entendedor pocas palabras. Hicimos tres goles, tuvimos la posibilidad de un penal. No estoy dudando por qué fueron anulados los goles, ni siquiera el penal porque también fue anulado por offside y eso no lo puedo discutir. Pero si no hubiéramos hecho el gran partido que hicimos con todo eso que pasó por varios actores, no hubiéramos conseguido el triunfo".