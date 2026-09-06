La emotiva restauración de un histórico disco de Peñarol que un candidato a presidente presentó en sus redes sociales

Carlos Lazzarino, empresario y candidato a presidente de Peñarol , realizó este domingo una particular publicación con un registro histórico que fue recuperado por Lorenzo Fernández y Bruno Otheguy.

El líder de Espacio Aurinegro y de la lista 135 explicó detalladamente cómo fue el hallazgo que publicó a través de su cuenta de X

"Hace unos días, Lorenzo Fernández, joven historiador del básquetbol de Peñarol, decidió por iniciativa propia recuperar un material que llevaba más de cincuenta años sin ser escuchado y que nosotros conservábamos como un recuerdo íntimo de mi padre y de su amor eterno por el Club. Lorenzo dedicó horas a investigar, validar y reconstruir ese trabajo, y para completar el proceso contó con la colaboración honoraria de Bruno Otheguy, otro peñarolense que asumió la tarea de digitalizar el disco y devolverle vida a un contenido que, hasta ese momento, permanecía en silencio. Cuando nos avisaron que el material estaba recuperado y que el disco volvía a existir en un formato accesible, la sorpresa fue enorme", escribió.

"Este año se cumplen sesenta años de aquella gesta inolvidable de Peñarol, cuando el Club se consagró campeón del mundo en Europa, en la propia casa del Real Madrid, y fue precisamente en ese contexto que mi padre, Juan Carlos Lazzarino, a través de su sello discográfico Patria, realizó un disco dedicado al Club de sus amores, con canciones de Peñarol de aquella época".

"El disco, además, abarca la historia de Peñarol desde 1891 hasta 1969 y posee una característica muy particular, ya que se trata de un relato histórico que recorre los hitos del Club y revive goles de Solé y de otros protagonistas de aquellos años, lo que en su momento representó una novedad absoluta y lo convirtió en uno de los primeros discos narrados y dedicados a un club de fútbol en el mundo. Esa condición pionera explica por qué el material trascendió fronteras y por qué, más de medio siglo después, sigue teniendo un valor histórico tan profundo".

"Para nosotros este disco siempre fue mucho más que un disco, porque es parte de la historia de mi padre y también de nuestra familia, ya que algunas de las canciones que allí aparecen eran las mismas que mi abuelo cantaba en la hinchada de Peñarol allá por 1911, lo que hace que, de alguna manera, en esas melodías estén mi abuelo, mi padre y el Club, unidos a través de distintas generaciones".

"La verdad es que quedé profundamente sorprendido y emocionado con todo esto, porque desde que volví a acercarme a Peñarol no he encontrado más que una enorme sinergia con muchísima gente que siente al Club de una manera muy especial, y este gesto, en particular, se transformó en un mimo enorme para mí, para mi madre, para mis hermanos y para toda nuestra familia".

"Gracias, Lorenzo, por haber tenido la idea y por dedicar tu tiempo a recuperar esta parte de nuestra historia. Gracias, Bruno, por haberla digitalizado desinteresadamente y por hacer posible que hoy podamos volver a tener este recuerdo entre nosotros. Nos volvimos a emocionar con este trabajo, que es una parte de la historia de Peñarol, pero que para nosotros también es una parte de la historia de nuestra familia".