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El campeón del mundo argentino Germán Pezzella debutó en Peñarol, a dos días de ser presentado, y contó cómo son sus charlas con Diego Aguirre

“Los chicos hicieron un gran partido y es un buen resultado que nos deja pensar en lo que viene”, señaló el zaguero tras la goleada ante Danubio

5 de septiembre de 2026 19:16 hs
Germán Pezzella en su debut en Peñarol

Germán Pezzella en su debut en Peñarol

El defensa ingresó en el segundo tiempo por Mauricio Lemos, quien tuvo una molestia y terminó con hielo en el banco de suplentes.

El jugador de 35 años, que llegó a Peñarol desde River Plate, jugó sus primeros 30 minutos, lo que lo dejó “contento”.

Germán Pezzella firmó en Peñarol

Germán Pezzella firmó en Peñarol

“Contento de volver a jugar, de poder tomar minutos. Estoy llegado hace poquitos días, así que preparándome para ayudar al equipo en lo que me toque”, dijo a AUF TV.

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Además, destacó el trabajo de sus compañeros tras ingresar cuando el partido ya estaba liquidado.

“Los chicos hicieron un gran partido y es un buen resultado que nos deja pensar en lo que viene”, señaló.

Pezzella también contó cómo han sido sus primeros diálogos con Diego Aguirre en las prácticas.

“Más que nada es un poco lo que él pretende de mí, de por qué quiso que hoy esté acá”, dijo.

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“Así que quizás la primera semana era un poco para ambientarme, para ambientarme al equipo, a los compañeros, a un lugar nuevo. Y bueno, ahora ya a disposición de él para lo que necesite y los minutos que el equipo me haga jugar”, agregó el argentino.

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