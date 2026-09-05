Los hinchas en el árbol para ver Danubio vs Peñarol en Jardines, donde, pese a que fue a puertas cerradas, hubo discusiones luego de la goleada

Pese a que se jugó a puertas cerradas, algunos hinchas se las ingeniaron para tratar de ver el partido Danubio vs Peñarol que se jugó este sábado en Jardines del Hipódromo, donde hubo goleada carbonera por 4-0 por la quinta fecha del Torneo Clausura.
El encuentro se disputó sin parciales de ninguno de los dos equipos luego de los incidentes que ocurrieron en el partido de los franjeados ante Montevideo City Torque el pasado martes, cuando hinchas de los de Maroñas invadieron la cancha y fueron a increpar a sus jugadores, lo que llevó a que se evaluara la posibilidad de parar el fútbol.
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Además, en el clásico del pasado domingo también hubo enfrentamientos entre parciales de Peñarol y la Policía en el Campeón del Siglo.
Para evitar posibles nuevos episodios de violencia, se determinó que el partido sea sin público.
Desde arriba del árbol
Pese a la prohibición, algunos hinchas se las ingeniaron para tratar de ver el partido por arriba de los muros de Jardines.
Danubio vs Peñarol sin hinchas en Jardines
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Así se pudo ver a algunos parciales subidos a un árbol en las afueras del estadio de Maroñas.
Discusión en el final
Tras el partido, y pese a que no había hinchas en las tribunas, hubo discusiones en la zona de salida del estadio de Danubio.
Parciales franjeados intercambiaron conceptos enérgicamente, lo que fue captado por la prensa que estaba trabajando en el lugar.
Danubio está en zona de descenso, penúltimo por encima de Progreso y debajo de Cerro, los tres equipos que estarían perdiendo la categoría en este momento.
El equipo lleva 14 partidos sin ganar. La última victoria fue ante Nacional por 2-1 en el Gran Parque Central a fines de mayo, por el Torneo Apertura.
Tabla del Descenso: