"Estaba peleado con el gol": la alegría de Diego Aguirre porque le dijo a Matías Arezo que iba a marcar y la valoración del triunfo ante Danubio tras "una semana difícil"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , valoró la victoria de Peñarol ante Danubio por 4-0 este sábado en Jardines del Hipódromo, lo que le dio tranquilidad luego de una “semana difícil” tras la derrota clásica ante Nacional en el Campeón del Siglo.

“Necesitábamos ganar, veníamos de una semana difícil y hoy encontramos espacios y los goles, así que bueno, estuvo bueno”, dijo el DT carbonero a AUF TV tras el partido que se jugó a puertas cerradas.

Además, Aguirre destacó que Matías Arezo haya vuelta al gol con un doblete en poco menos de dos minutos con el que se liquidó el partido en el segundo tiempo.

El técnico se dio un abrazo con el delantero y dijo que lo hizo “porque estaba peleado con el gol”.

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“Y había tenido tres o cuatro situaciones claras y obviamente que tenés que transmitirle apoyo y confianza. Y fue lo que le dije: que estuviera tranquilo, que iba a ser un gol antes de los 10 minutos del segundo tiempo y lo hizo a las 9, así que por eso que lo fui a saludar”, agregó.

“Pero bueno, en general creo que todos tuvieron un partido bueno”, sostuvo el entrenador.

Lo que dijo Leandro Umpiérrez

Además del logrado por Arezo, Peñarol goleó gracias a otro doblete que fue anotado por Leandro Umpiérrez, quien por primera vez marcó de a dos y volvió a ser titular.

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

“Obviamente, necesitaba esta confianza otra vez, obviamente que los goles te lo dan, pero necesitaba volver a sentirme bien físicamente y la verdad que agradecido también con el grupo por la confianza que me da”, dijo tras el partido.