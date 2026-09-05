Danubio vs Peñarol juegan este sábado desde las 15:00 en Jardines y sin público, en un duelo por la quinta fecha del Torneo Clausura entre equipos que buscan un triunfo: los locales necesitados de sumar para no comprometerse en la zona de descenso y los carboneros para volver a la victoria luego del duro golpe al perder en su casa el clásico ante Nacional el pasado domingo.
Danubio 0-0 Peñarol EN VIVO por el Torneo Clausura: comenzó el partido en Jardines, donde se juega sin hinchas
Desde las 15:00 juegan en Jardines, sin hinchas, por la quinta fecha del Torneo Clausura; seguí el blog en vivo de Referí