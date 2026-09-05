Danubio 0-0 Peñarol EN VIVO por el Torneo Clausura: comenzó el partido en Jardines, donde se juega sin hinchas

Así están en las tablas

Con un partido menos jugado, Peñarol está undécimo en el Clausura con 4 puntos, mientras que Danubio ocupa el puesto 14 con 2 unidades.

En la Tabla Anual, el aurinegro es segundo (47) detrás de Racing (49) con ese partido de menos, el que quedó pendiente de la primera fecha del Clausura ante Montevideo City Torque.

Danubio está en zona de descenso.