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Danubio 0-0 Peñarol EN VIVO por el Torneo Clausura: comenzó el partido en Jardines, donde se juega sin hinchas

Desde las 15:00 juegan en Jardines, sin hinchas, por la quinta fecha del Torneo Clausura; seguí el blog en vivo de Referí

5 de septiembre 2026 - 13:05hs
Jardines sin hinchas para Danubio vs Peñarol

Jardines sin hinchas para Danubio vs Peñarol

Leonel Jaime&nbsp;

Leonel Jaime 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Diego Aguirre en el clásico entre Peñarol y Nacional&nbsp;

Diego Aguirre en el clásico entre Peñarol y Nacional 

Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Jonathan Rodríguez en su primer partido tras su vuelta a Peñarol

Jonathan Rodríguez en su primer partido tras su vuelta a Peñarol

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

EN VIVO

Danubio vs Peñarol juegan este sábado desde las 15:00 en Jardines y sin público, en un duelo por la quinta fecha del Torneo Clausura entre equipos que buscan un triunfo: los locales necesitados de sumar para no comprometerse en la zona de descenso y los carboneros para volver a la victoria luego del duro golpe al perder en su casa el clásico ante Nacional el pasado domingo.

El partido se juega a puertas cerradas y sin hinchas de ninguno de los dos equipos luego de los incidentes que ocurrieron en el partido de los franjeados ante Montevideo City Torque el pasado martes, cuando hinchas de los de Maroñas invadieron la cancha y fueron a increpar a sus jugadores, lo que llevó a que se evaluara la posibilidad de parar el fútbol.

Además, en el clásico también hubo enfrentamientos entre parciales de Peñarol y la Policía.

Alineaciones

Danubio: Mauro Goicoechea; Facundo Balatti, Emiliano Velázquez, Mauro Brasil y Tomás Cavanagh; Enrique Femia, Iván Rossi, Joaquín Trasante y Mateo Peralra; Ivo Constantino y Sebastián Fernández. DT: Leonel Rocco

Peñarol: Washington Aguerre; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Leandro Umpiérrez, Roberto Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darias y Thiago Espinosa; Leonel Jaime y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre

Los detalles del partido:

Danubio vs Peñarol, seguí el blog en vivo de Referí:

Minuto 1: Se lo perdió Papelito

Respondió Danubio, falló Darias y Papelito Fernández no pudo definir bien de pierna zurda. Entretenido arranque en Jardines.

Comenzó el partido y lo tuvo Arezo

Arrancó el partido en Jardines y Arezo tuvo la primera chance para Peñarol antes de los 30 segundos, pero definió mal.

Equipos a la cancha

Se viene el partido en Jardines, sin hinchas, y donde se nota que hay viento.

Danubio estrena camiseta

Los franjeados lucirán un nuevo diseño:

La preocupante racha de Danubio

El equipo de Maroñas lleva 13 partidos sin ganar por el Campeonato Uruguayo. La última victoria fue ante Nacional el 24 de mayo en el Gran Parque Central 2-1, por el Torneo Apertura.

Jardines sin hinchas para Danubio vs Peñarol

Jardines sin hinchas para Danubio vs Peñarol

Así están en las tablas

Con un partido menos jugado, Peñarol está undécimo en el Clausura con 4 puntos, mientras que Danubio ocupa el puesto 14 con 2 unidades.

En la Tabla Anual, el aurinegro es segundo (47) detrás de Racing (49) con ese partido de menos, el que quedó pendiente de la primera fecha del Clausura ante Montevideo City Torque.

Danubio está en zona de descenso.

De Armas será el juez

Mathías De Armas será el juez central del partido acompañado por Héctor Bergaló y Sebastián Silvera como asistentes. Juan Cianni será el cuarto árbitro mientras que en el VAR prestarán servicios Diego Dunajec y Richard Trinidad.

Mathías De Armas

Mathías De Armas

Abel Hernández sale del equipo

La novedad en el XI de Aguirre es la ausencia de Abel Hernández, con lo que el DT rompe el doble 9 al quedar solo como titular Matías Arezo. Quien jugará más cerca del él será el argentino Leonel Jaime. En la derecha, Umpiérrez ingresa por Cabrera y en el medio Remedi vuelve a la titularidad. Se mantiene el dibujo con tres en el fondo, cinco en el medio y dos en ataque.

Confirmado Peñarol

Diego Aguirre anunció su equipo: Washington Aguerre; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Leandro Umpiérrez, Roberto Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darias y Thiago Espinosa; Leonel Jaime y Matías Arezo.

Leonel Rocco confirmó el equipo de Danubio

El DT de Danubio anunció los once para recibir a Peñarol: Mauro Goicoechea; Facundo Balatti, Emiliano Velázquez, Mauro Brasil y Tomás Cavanagh; Enrique Femia, Iván Rossi, Joaquín Trasante y Mateo Peralra; Ivo Constantino y Sebastián Fernández.

Vuelve Jonathan Rodríguez y hay varios lesionados en Peñarol

Como informó Referí, Peñarol cuenta con varios jugadores lesionados luego de que el pasado partido ante Atenas por la Copa AUF Uruguay dejara cuatro futbolistas en sanidad: Diego Laxalt, Luis Angulo, Facundo Batista y Luciano González. Además de ellos, siguen lesionados Leo Fernández, Jesús Trindade y Nahuel Herrera.

Otro que es baja es Javier "Cangrejo" Cabrera, quien fue titular en el clásico y quedó afuera por "precaución", según dijo Aguirre. Tampoco aparece en la lista Brandon Álvarez.

Quien se recuperó y está a la orden de Aguirre es Jonathan Rodríguez, quien irá al banco de suplentes.

Jonathan Rodríguez en su primer partido tras su vuelta a Peñarol

Jonathan Rodríguez en su primer partido tras su vuelta a Peñarol

Así está Jardines

Los convocados de Danubio

Los locales también dieron su lista en la que aparece el golero suplente Kevin Martínez, quien fue expulsado por golpear a uno de los hinchas de su equipo que entró en el Charrúa pero en el marco de la Copa AUF Uruguay el pasado martes.

Los convocados de Peñarol con el último fichaje

Diego Aguirre dio la lista de convocados en la que aparece el campeón del mundo argentino Germán Pezzella, zaguero que fue presentado esta semana y que tendrá su primer partido.

Danubio vs Peñarol

Desde las 15:00, Danubio y Peñarol se enfrentan en Jardines por la quinta fecha del Torneo Clausura. Seguí el blog en vivo de Referí.

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