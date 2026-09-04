La primera lista de Diego Forlán en la selección uruguaya: cambió las formas de Marcelo Bielsa, terminó con el misterio y dejó mensajes claros

El primer mensaje de Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya , con el anuncio de la lista de jugadores reservados para los amistosos en la gira por Asia, fue muy claro: está dispuesto a conducir con las viejas formas, que identifican al fútbol uruguayo, y con estilo propio.

Su decisión de anunciar este viernes de tarde la lista de reservados y derribar la primera barrera que había levantado Marcelo Bielsa , de mantener en secreto la nómina larga de futbolistas, es recibida como una señal muy fuerte de Forlán .

Cuando Bielsa desembarcó en mayo de 2023 en el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) planteó desde el inicio su estilo y guardó todo el proceso de selección de los convocados en absoluta reserva y, finalmente, anunciaba sus nóminas cuando llegaba a la concentración el último de los convocados.

Este viernes, Forlán decidió volver a las raíces de la conducción de la selección y brindó un primer mensaje para reconstruir la vida del combinado celeste tras el pasaje de Bielsa, entonces la AUF publicó los nombres de los 46 reservados .

Luciano Rodríguez, el primer juvenil que hizo debutar Carreño en su actual ciclo en Nacional, campeón uruguayo y que forma parte de la selección sub 20 de Diego Forlán

Sin Luis Suárez y con varias sorpresas, Diego Forlán dio su primera lista de reservados para los partidos ante Corea del Sur, Japón e India de la fecha FIFA

El área de selecciones de la AUF pretendía que no se hiciera pública la lista, acompañando el manual que Bielsa había dejado en el Complejo de la selección.

Sin embargo, Forlán planteó su estilo propio y dijo que debían hacer pública la nómina.

Esto, claramente, representa un cambio respecto al rumbo que había tomado la selección con Bielsa. Distante del hincha y con una lejanía, propia de la falta de información, que ahora genera un nuevo contexto en el que la elección se hace pública desde la primera reserva, incluso cuando 18 o 20 de los futbolistas incluidos en esta primera nómina no estarán en la lista final.

De este listado saldrán los 26 o 28 futbolistas que el entrenador interino de la selección mayor tendrá a disposición en la doble fecha FIFA de setiembre y octubre.

Esa nómina final se conocerá en la semana previa al 21 de setiembre, cuando se iniciará la ventana en que Forlán tendrá a los jugadores a su cargo desde ese día hasta el martes 5 de octubre.

Entonces, Forlán pone fin a un tema que había generado distancias entre el hincha y la selección, en torno a la comunicación.

La forma de entender cómo vivía la selección de espaldas al público y la avidez que tenían los hinchas de conocer información sobre la selección quedó registrado en este dato: en tres horas de la publicación de la lista de Forlán en X había superado las 600 mil visualizaciones.

Estos son los reservados de Diego Forlán para la Fecha FIFA de setiembre-octubre pic.twitter.com/XUYHOC0Qi8 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 4, 2026

El segundo mensaje de Forlán: el tema Luis Suárez quedó cerrado

Forlán cerró definitivamente el tema Luis Suárez en la selección.

El delantero no fue incluido en la reserva y no podrá ser considerado para los partidos amistosos de la fecha FIFA.

Luis Suárez celebra su gol contra el Real Salt Lake por la MLS Foto: Inter Miami

Con esta decisión, el entrenador apaga definitivamente las especulaciones que había despertado tras sus declaraciones en la presentación del 10 de agosto, cuando planteó que el goleador histórico de la selección era elegible para los amistosos que dirigirá con la celeste.

Suárez anunció y celebró en setiembre de 2024 su retiro de la selección, pero previo al Mundial 2026 expresó su deseo de jugar el torneo de FIFA. Bielsa no lo consideró.

Desde la presentación de Forlán en la selección se había multiplicado la expectativa sobre el regreso de Suárez, y este viernes con el anuncio de la nómina y la confirmación que el Pistolero no es ninguno de los seis delanteros reservados, se cerró el tema.

Forlán puso fin a otra polémica.

Los nuevos nombres de Diego Forlán

El nuevo entrenador de Uruguay tendrá que llevar a la gira por Asia a 14 futbolistas que jugaron el último Mundial. Así está estipulado en el acuerdo de la AUF con los organizadores.

El entrenador reservó a 21 de los 26 mundialistas:

Santiago Mele, Guillermo Varela, Ronald Araujo, Josema Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Facundo Pellistri, Maxi Araújo, Brian Rodríguez, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas, Darwin Núñez.

Los otros 23 reservados recorren diferentes niveles:

Los que alguna vez estuvieron con Bielsa , entre mayo 2023 y junio 2026: Cristopher Fiermarín, Ignacio de Arrubarrena, Sebastián Boselli, Kevin Amaro, José Luis Rodríguez, Santiago Mouriño, Lucas Torreira, Facundo Bernal, Santiago Homenchenko, Diego Rossi, Lucas Olaza, Marcelo Saracchi, Martín Satriano, Agustín Álvarez Martínez, Matías Abaldo.

, entre mayo 2023 y junio 2026: Cristopher Fiermarín, Ignacio de Arrubarrena, Sebastián Boselli, Kevin Amaro, José Luis Rodríguez, Santiago Mouriño, Lucas Torreira, Facundo Bernal, Santiago Homenchenko, Diego Rossi, Lucas Olaza, Marcelo Saracchi, Martín Satriano, Agustín Álvarez Martínez, Matías Abaldo. Los olvidados para el Mundial 2026 , que estuvieron durante casi todo el proceso de Eliminatorias y Bielsa no consideró para el torneo de FIFA: Nahitan Nandez y Luciano Rodríguez.

, que estuvieron durante casi todo el proceso de Eliminatorias y Bielsa no consideró para el torneo de FIFA: Nahitan Nandez y Luciano Rodríguez. Las cinco grandes sorpresas: Sebastián Jaume, Alexander Barboza, Juanchi Rodríguez, Lucas Villalba y Álvaro Rodríguez.

Esta es la lista completa de reservados, por posición:

Goleros

Santiago Mele (Independiente)

Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

Ignacio de Arruabarrena (Arouca)

Sebastián Jaume (Albion)

Thiago Cardozo (Belgrano)

Defensas

Kevin Amaro (Genk)

José Luis Rodríguez (Vasco da Gama)

Guillermo Varela (Flamengo)

Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)

Santiago Mouriño (Villarreal)

Nicolás Marichal (Dínamo de Moscú)

Ronald Araujo (Liverpool)

Alexander Barboza (Palmeiras)

José María Giménez (Deportivo La Coruña)

Juan Rodríguez (Cagliari)

Sebastián Boselli (Getafe)

Santiago Bueno (Wolverhampton)

Sebastián Cáceres (Celta)

Mathías Olivera (Napoli)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Lucas Olaza (Krasnodar)

Marcelo Saracchi (Houston Dynamo)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

Emiliano Martínez (Palmeiras)

Lucas Torreira (Galatasaray)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Facundo Bernal (Betis)

Santiago Homenchenko (Querétaro)

Federico Valverde (Real Madrid)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Matías Abaldo (Independiente)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Luciano Rodríguez (Cruzeiro)

Maximiliano Araujo (Sporting CP)

Lucas Villalba (Botafogo)

Brian Rodríguez (América)

Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

Diego Rossi (Monterrey)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Delanteros