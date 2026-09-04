Diego Forlán dio su primera lista de reservados para los partidos ante Corea del Sur, Japón e India de la fecha FIFA, con algunas sorpresas

El director técnico de la selección uruguaya, Diego Forlán, brindó la lista completa de los futbolistas reservados para la próxima fecha FIFA y los partidos contra Corea del Sur, Japón e India, con algunas novedades.
El primero de los citados encuentros se jugará ante los japoneses el 24 de setiembre.
Luego los celestes enfrentarán a Corea del Sur el próximo 28 de este mes, y por ahora, el último de los rivales con el que se llegó a un acuerdo de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue India, para el 6 de octubre.
La lista de los convocados de Diego Forlán que dio a conocer la AUF
Esta es la lista de los jugadores convocados por Diego Forlán para esos tres partidos de fecha FIFA ante Japón, Corea del Sur e India:
Lista completa de los futbolistas que figuran en la imagen de reservados:
Goleros
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Santiago Mele (Independiente)
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Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)
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Ignacio de Arruabarrena (Arouca)
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Sebastián Jaume (Albion)
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Thiago Cardozo (Belgrano)
Defensas
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Kevin Amaro (Genk)
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José Luis Rodríguez (Vasco da Gama)
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Guillermo Varela (Flamengo)
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Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)
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Santiago Mouriño (Villarreal)
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Nicolás Marichal (Dínamo de Moscú)
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Ronald Araujo (Liverpool)
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Alexander Barboza (Palmeiras)
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José María Giménez (Deportivo La Coruña)
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Juan Rodríguez (Cagliari)
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Sebastián Boselli (Getafe)
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Santiago Bueno (Wolverhampton)
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Sebastián Cáceres (Celta)
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Mathías Olivera (Napoli)
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Joaquín Piquerez (Palmeiras)
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Lucas Olaza (Krasnodar)
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Marcelo Saracchi (Houston Dynamo)
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Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
Mediocampistas
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Emiliano Martínez (Palmeiras)
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Lucas Torreira (Galatasaray)
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Rodrigo Bentancur (Tottenham)
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Facundo Bernal (Betis)
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Santiago Homenchenko (Querétaro)
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Federico Valverde (Real Madrid)
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Agustín Canobbio (Fluminense)
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Matías Abaldo (Independiente)
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Facundo Pellistri (Panathinaikos)
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Luciano Rodríguez (Cruzeiro)
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Maximilian Araujo (Sporting CP)
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Lucas Villalba (Botafogo)
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Brian Rodríguez (América)
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Rodrigo Zalazar (Sporting CP)
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Diego Rossi (Monterrey)
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Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)
Delanteros
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Martín Satriano (Getafe)
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Agustín A. Martínez (Talleres)
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Rodrigo Aguirre (Tigres)
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Federico Viñas (Toluca)
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Miguel Merentiel (Boca Juniors)
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Darwin Núñez (Diriyah Club)
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Álvaro Rodríguez (Bournemouth)
Estos son los reservados del DT celeste:
(Noticia en desarrollo)