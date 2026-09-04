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Diego Forlán dio su primera lista de reservados para los partidos ante Corea del Sur, Japón e India de la fecha FIFA, con algunas sorpresas

El director técnico de la selección uruguaya brindó este viernes los nombres de los reservados, entre los que hay nuevos futbolistas

4 de septiembre de 2026 15:42 hs
Diego Forlán dirigió su primer partido oficial con la selección uruguaya sub 20

Diego Forlán dirigió su primer partido oficial con la selección uruguaya sub 20

FOTO: @Uruguay

El director técnico de la selección uruguaya, Diego Forlán, brindó la lista completa de los futbolistas reservados para la próxima fecha FIFA y los partidos contra Corea del Sur, Japón e India, con algunas novedades.

El primero de los citados encuentros se jugará ante los japoneses el 24 de setiembre.

Luego los celestes enfrentarán a Corea del Sur el próximo 28 de este mes, y por ahora, el último de los rivales con el que se llegó a un acuerdo de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue India, para el 6 de octubre.

La lista de los convocados de Diego Forlán que dio a conocer la AUF

Esta es la lista de los jugadores convocados por Diego Forlán para esos tres partidos de fecha FIFA ante Japón, Corea del Sur e India:

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Lista completa de los futbolistas que figuran en la imagen de reservados:

Goleros

  • Santiago Mele (Independiente)

  • Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

  • Ignacio de Arruabarrena (Arouca)

  • Sebastián Jaume (Albion)

  • Thiago Cardozo (Belgrano)

Defensas

  • Kevin Amaro (Genk)

  • José Luis Rodríguez (Vasco da Gama)

  • Guillermo Varela (Flamengo)

  • Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)

  • Santiago Mouriño (Villarreal)

  • Nicolás Marichal (Dínamo de Moscú)

  • Ronald Araujo (Liverpool)

  • Alexander Barboza (Palmeiras)

  • José María Giménez (Deportivo La Coruña)

  • Juan Rodríguez (Cagliari)

  • Sebastián Boselli (Getafe)

  • Santiago Bueno (Wolverhampton)

  • Sebastián Cáceres (Celta)

  • Mathías Olivera (Napoli)

  • Joaquín Piquerez (Palmeiras)

  • Lucas Olaza (Krasnodar)

  • Marcelo Saracchi (Houston Dynamo)

  • Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

  • Emiliano Martínez (Palmeiras)

  • Lucas Torreira (Galatasaray)

  • Rodrigo Bentancur (Tottenham)

  • Facundo Bernal (Betis)

  • Santiago Homenchenko (Querétaro)

  • Federico Valverde (Real Madrid)

  • Agustín Canobbio (Fluminense)

  • Matías Abaldo (Independiente)

  • Facundo Pellistri (Panathinaikos)

  • Luciano Rodríguez (Cruzeiro)

  • Maximilian Araujo (Sporting CP)

  • Lucas Villalba (Botafogo)

  • Brian Rodríguez (América)

  • Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

  • Diego Rossi (Monterrey)

  • Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

Delanteros

  • Martín Satriano (Getafe)

  • Agustín A. Martínez (Talleres)

  • Rodrigo Aguirre (Tigres)

  • Federico Viñas (Toluca)

  • Miguel Merentiel (Boca Juniors)

  • Darwin Núñez (Diriyah Club)

  • Álvaro Rodríguez (Bournemouth)

Estos son los reservados del DT celeste:

(Noticia en desarrollo)

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