Diego Forlán dio su primera lista de reservados para los partidos ante Corea del Sur, Japón e India de la fecha FIFA, con algunas sorpresas

Diego Forlán dirigió su primer partido oficial con la selección uruguaya sub 20

El director técnico de la selección uruguaya, Diego Forlán, brindó la lista completa de los futbolistas reservados para la próxima fecha FIFA y los partidos contra Corea del Sur, Japón e India, con algunas novedades.

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El primero de los citados encuentros se jugará ante los japoneses el 24 de setiembre.

Luego los celestes enfrentarán a Corea del Sur el próximo 28 de este mes, y por ahora, el último de los rivales con el que se llegó a un acuerdo de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue India, para el 6 de octubre.

La lista de los convocados de Diego Forlán que dio a conocer la AUF Esta es la lista de los jugadores convocados por Diego Forlán para esos tres partidos de fecha FIFA ante Japón, Corea del Sur e India: