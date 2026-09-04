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Facultad de Ciencias Económicas explicó situación del femicida de Valentina Cancela, que tiene salidas autorizadas para dar pruebas

Si bien el joven cumple con los cursos a distancia, ha recibido la autorización para realizar las pruebas de forma presencial

4 de septiembre de 2026 15:59 hs
Llegada de Santino, el exnovio de Valentina Cancela, a la Fiscalía de San Carlos. Archivo

Llegada de Santino, el exnovio de Valentina Cancela, a la Fiscalía de San Carlos. Archivo

Cortesía de Kevin Rodríguez, periodista de Canal 2 San Carlos

La Facultad de Ciencias Económicas (FCEA) de la Udelar emitió un comunicado para explicar la situación del femicida de Valentina Cancela, que ha recibido autorización para abandonar el centro de reclusión del Inisa en el que permanece y realizar pruebas en la casa de estudios.

Según informó La Diaria, se encuentra cumpliendo la condena de diez años de prisión en un centro de Montevideo y ha recibido autorización judicial para realizar las pruebas de la FCEA de forma presencial, aunque cursa los estudios de forma virtual.

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A raíz de esta situación, y de "numerosas consultas" que la facultad dijo haber recibido, la decana de la FCEA, Danny Freira, emitió un comunicado en el que explicó la situación.

En el escrito, reconoció que la situación "moviliza a muchas personas" de la comunidad educativa y "genera inquietudes legítimas".

Valentina Cancela, joven asesinada por su expareja en Punta del Este
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Freira afirmó que los "asuntos vinculados a procesos penales, condenas, medidas privativas de libertad y sus modalidades de cumplimiento, incluyendo la forma en que una persona privada de libertad accede a instancias educativas, son competencia exclusiva del Poder Judicial".

Y a la facultad lo que le corresponde es "cumplir con los aspectos previstos judicialmente", así eso suponga "permitir que una persona privada de libertad ingrese a una prueba acompañada por quien la ley dispone".

"Somos conscientes de que esta situación puede generar incomodidad, miedo e inseguridad en otras personas de nuestra comunidad, y eso no lo minimizamos", agrega el comunicado de la decana.

"Reiteramos nuestro más firme rechazo a cualquier forma de hostigamiento, exposición pública, señalamiento o estigmatización, tanto respecto de quienes han planteado esta inquietud de buena fe como de cualquier otra persona integrante de la comunidad universitaria", subrayó.

El adolescente, hoy condenado y que también tenía 17 años cuando cometió el asesinato, había confesado el crimen días después del homicidio, cuando se había montado un operativo de búsqueda intenso para dar con el paradero de la joven, que estaba desaparecida.

Al ser menor de edad al momento de haber cometido el crimen y ser condenado, el homicida cumplirá toda su pena en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

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