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"No nos alcanzan las palabras": la despedida final de la familia Rada y el agradecimiento al pueblo uruguayo

La familia del músico Ruben Rada publicó un mensaje para agradecer a todos los que lo despidieron en el velorio público del Palacio Legislativo

3 de septiembre de 2026 17:27 hs
Ruben Rada

En la publicación, que acompañó una foto de Rada junto a sus hijos Matías, Lucila y Julieta, y también de sus nietos, la familia agradeció a "todo el pueblo uruguayo por las demostraciones de amor".

"Gracias Negrito, gracias papá, gracias abuelo", comienza el posteo en Instagram. "Solo gracias por todo lo que fuiste y sos para nosotros: el mejor".

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"No nos alcanzan las palabras para agradecer a todo el pueblo uruguayo por las demostraciones de amor, por las ofrendas, por los tambores, por las canciones, por las risas, los llantos, los saludos. Muchísimas gracias por las muestras de amor que vinieron de Argentina y de todas partes del mundo. Gracias al Palacio Legislativo por cedernos el lugar para tan merecida despedida. Te merecías esto y más", agrega el mensaje.

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"Sabemos qué sos y seguirás siendo eterno para nosotros y toda tu gente. Desde acá nos toca cuidar tu legado e ir compartiendo de a poco toda la música que nos dejaste y le dejaste a tu gente", cierra la publicación.

Rada murió el pasado miércoles a los 83 años a causa de complicaciones derivadas de una neumonía que arrastraba hacía días y que había provocado su internación en el CTI del Hospital Británico.

En las horas siguientes, miles de personas se volcaron espontáneamente a las calles del barrio Palermo, donde creció, para celebrar su legado, así como posteriormente tuvo su despedida pública y oficial en el Palacio Legislativo.

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