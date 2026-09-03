Tres dominicanos y un venezolano fueron imputados por explotación sexual de adolescentes que estaban bajo el amparo de INAU

Tres ciudadanos dominicanos y uno venezolano fueron imputados por abuso sexual y explotación sexual de menores de edad, en este caso de adolescentes que estaban bajo el amparo del INAU.
La operación que destapó estos casos de explotación sexual se llamó Operación Tríada e involucró a las fiscalías de Delitos Sexuales de Montevideo de 4°, 5° y 6° turno de Montevideo.
Según informó la Fiscalía, por este caso se realizaron una serie de allanamientos y detenciones que tuvieron lugar esta semana.
Las investigaciones llevadas adelante permitieron "identificar situaciones en las que adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad" y que estaban "institucionalizadas" en el INAU eran "explotadas sexualmente por personas de nacionalidad extranjera".
En el caso de la imputación que consiguió la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4° Turno, se logró la imputación de un hombre, de origen dominicano, por reiterados abusos sexuales especialmente agravados, retribución o promesa de retribución de menores para ejecutar actos sexuales, contribución a la explotación sexual y violencia doméstica agravada por tratarse de una menor de edad.
La Fisalía de Delitos Sexuales de 5° Turno, en tanto, logró la imputación de dos dominicanos, uno de ellos como autor. En el primer caso, el hombre fue hallado responsable de un delito de abuso sexual especial y específicamente agravado en grado de tentativa, retribución o promesa de retribución a menores/incapaces, contribución a la explotación sexual, corrupción y suministro de estupefacientes a menores (en este caso como coautor).
En el segundo caso, la imputación fue por abuso sexual especial y específicamente agravado, abuso sexual sin contacto corporal, retribución o promesa de retribución a menores/incapaces, contribución a la explotación sexual (concurso formal), corrupción y dos delitos de violencia privada agravada.
Por otra parte, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno logró la imputación de un venezolano por abuso sexual especialmente agravado, retribución y promesa de retribución a menores para ejecutar actos sexuales.
En todos los casos deberán cumplir prisión preventiva hasta marzo de 2027.