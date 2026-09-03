Tres dominicanos y un venezolano fueron imputados por explotación sexual de adolescentes que estaban bajo el amparo de INAU

Tres ciudadanos dominicanos y uno venezolano fueron imputados por abuso sexual y explotación sexual de menores de edad , en este caso de adolescentes que estaban bajo el amparo del INAU .

La operación que destapó estos casos de explotación sexual se llamó Operación Tríada e involucró a las fiscalías de Delitos Sexuales de Montevideo de 4°, 5° y 6° turno de Montevideo.

Según informó la Fiscalía, por este caso se realizaron una serie de allanamientos y detenciones que tuvieron lugar esta semana.

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Las investigaciones llevadas adelante permitieron "identificar situaciones en las que adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad" y que estaban "institucionalizadas" en el INAU eran "explotadas sexualmente por personas de nacionalidad extranjera".

En el caso de la imputación que consiguió la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4° Turno, se logró la imputación de un hombre, de origen dominicano, por reiterados abusos sexuales especialmente agravados, retribución o promesa de retribución de menores para ejecutar actos sexuales, contribución a la explotación sexual y violencia doméstica agravada por tratarse de una menor de edad.

La Fisalía de Delitos Sexuales de 5° Turno, en tanto, logró la imputación de dos dominicanos, uno de ellos como autor. En el primer caso, el hombre fue hallado responsable de un delito de abuso sexual especial y específicamente agravado en grado de tentativa, retribución o promesa de retribución a menores/incapaces, contribución a la explotación sexual, corrupción y suministro de estupefacientes a menores (en este caso como coautor).

En el segundo caso, la imputación fue por abuso sexual especial y específicamente agravado, abuso sexual sin contacto corporal, retribución o promesa de retribución a menores/incapaces, contribución a la explotación sexual (concurso formal), corrupción y dos delitos de violencia privada agravada.

Por otra parte, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno logró la imputación de un venezolano por abuso sexual especialmente agravado, retribución y promesa de retribución a menores para ejecutar actos sexuales.

En todos los casos deberán cumplir prisión preventiva hasta marzo de 2027.