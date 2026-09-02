Turismo: los uruguayos gastaron US$ 777 millones en el exterior y Argentina volvió a perder viajeros

Los uruguayos gastaron US$ 776,9 millones –en dólares corrientes– durante sus viajes al exterior en el primer semestre del año, frente a los US$ 640 millones del mismo período de 2025.

El aumento del gasto se dio en un escenario de cambios en los destinos elegidos: Argentina siguió como el principal, pero volvió a perder viajes , mientras Brasil ganó terreno y también crecieron las salidas hacia Norteamérica y Europa .

En los primeros seis meses del año hubo 1.236.698 viajes al exterior de residentes , frente a 1.210.521 en igual período de 2025. La cifra corresponde a viajes y no a personas. Es decir, una misma persona puede haber salido del país varias veces y cada salida se contabiliza como un turista adicional.

Argentina se mantuvo como el destino preferido por los uruguayos , aunque los niveles están por debajo de los registrados en los tres años anteriores, según datos del Ministerio de Turismo procesados por El Observador.

Entre enero y junio hubo 718.583 viajes hacia el vecino país, el 60% de las salidas al exterior. Fueron 25.569 menos que en igual período de 2025, cuando se habían registrado 744.152.

El gasto, en cambio, no tuvo grandes variaciones. Los uruguayos desembolsaron US$ 293 millones en Argentina durante el semestre, frente a los US$ 284,4 millones de un año atrás. El gasto medio fue de US$ 407 por viaje.

La caída en el flujo de los viajes se da luego de niveles récord alcanzados durante los años en que la diferencia cambiaria tenía un peso decisivo y favorecía el poder de compra de los uruguayos al otro lado del Río de la Plata.

Por ejemplo, a la misma altura de 2024 habían cruzado hacia Argentina más de un millón de viajeros residentes, y en 2023 habían sido casi dos millones.

La diferencia cambiaria fue determinante principalmente en 2023 para incentivar el consumo al otro lado del Río de la Plata, con incidencia negativa en el comercio local y en los números generales de la economía uruguaya.

Brasil gana terreno

Brasil fue el segundo destino más elegido por los uruguayos y mostró un crecimiento tanto en cantidad de viajes como en gasto.

El vecino norteño concentra buena parte del movimiento durante las vacaciones de verano, con el mayor flujo entre enero y marzo. Pero también tuvo una mayor presencia de uruguayos durante el segundo trimestre frente al mismo período de 2025, que coincide con Semana de Turismo. Los destinos de sol y playa tienen un peso importante en ese movimiento.

En el primer semestre hubo 389.650 viajes a Brasil, 56.970 más que en la primera mitad de 2025, cuando habían sido 332.680. El gasto también creció de forma significativa: pasó de US$ 178,6 millones a US$ 226,3 millones. Las estadías en Brasil han sido de ocho días en promedio.

El peso de Brasil en el turismo emisivo se potencia especialmente durante picos estacionales como Semana de Turismo, una fecha en la que la demanda de los uruguayos suele superar a la oferta disponible. De acuerdo con las principales agencias del mercado local, la zafra de este período marcó un comportamiento récord, con crecimientos de venta en comparación con el año anterior, impulsado por una mayor disponibilidad de vuelos chárter directos hacia destinos como Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Maceió y Recife, que en varios casos terminaron con la oferta completamente agotada.

Chile, Norteamérica y Europa

Chile fue el tercer destino, aunque tuvo una caída respecto a un año atrás. En el primer semestre se registraron 46.467 viajes y un gasto de US$ 33,7 millones.

El destino, de todos modos, ha mostrado un crecimiento en los últimos años. En 2024 se habían registrado poco más de 17.000 viajes de uruguayos hacia esa parte del continente en el período analizado.

Se trata de una combinación entre viajes de placer a los que se agrega alguna compra. Esta tendencia también se ve impulsada por la disminución de la brecha cambiaria con Argentina y una mayor conectividad aérea.

Por su parte, Norteamérica quedó en cuarto lugar y fue uno de los destinos que más creció en cantidad de viajes, en un año marcado por el mundial de fútbol. Fueron 40.164, frente a los 27.113 registrados en el primer semestre de 2025.

El gasto realizado en esa parte del mundo se triplicó y alcanzó los US$ 99,3 millones. La estadía promedio fue de 16 días y el gasto medio de unos US$ 2.560.

Europa fue el quinto destino elegido. En los primeros seis meses del año hubo 24.020 viajes, por encima de los algo más de 21.000 del mismo período de 2025.

El segundo trimestre tuvo algo más de movimiento hacia ese destino, en coincidencia con la primavera europea. El gasto de los uruguayos en el viejo continente alcanzó los US$ 80 millones.