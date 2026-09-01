Metsul advierte por dos masas de aire frío: la primera llega este martes y otra mucho más intensa se espera para el fin de semana

Una primera masa de aire frío comenzará a desplazarse este martes 1° de setiembre por la región, mientras que una segunda irrupción, mucho más intensa y extensa, llegará hacia finales de la semana y provocará varios días de bajas temperaturas.

Así lo informó este martes Metsul Meteorología , que mantiene su previsión de dos pulsos de aire frío durante la primera semana de setiembre , aunque advirtió que será el segundo el que tendrá mayor intensidad y potencial para provocar heladas y temperaturas bajo cero en zonas del sur de Brasil .

La primera masa estará activa entre este martes 1° y el miércoles 2 . Según Metsul, será de “muy poca intensidad” y generará un descenso moderado de las temperaturas.

Nueva irrupción de aire frío se acerca a Uruguay: tendrá una "intensidad propia de mayo" y dejará mínimas de 0 °C

El aire frío avanzará primero por el sur de Brasil y posteriormente alcanzará zonas del centro-oeste y sureste. Si bien el descenso térmico será perceptible, no se espera que configure un episodio significativo de frío .

Aun así, Metsul señala que podrían registrarse heladas en las zonas de mayor altitud de Rio Grande do Sul y Santa Catarina durante la madrugada del miércoles, así como en sectores del sur de Minas Gerais el jueves.

La segunda masa de aire frío será mucho más intensa

El escenario cambiará de forma significativa a partir del viernes 4 de setiembre, cuando comenzará a avanzar por el sur de Brasil una masa de aire frío más extensa e intensa.

El fenómeno tenderá a fortalecerse durante el fin de semana con el ingreso de aire de origen polar. Los efectos más importantes se esperan en el sur brasileño y especialmente en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, mientras que hacia finales del fin de semana el aire frío también alcanzaría zonas del centro-oeste y sureste.

Los modelos analizados por Metsul anticipan varios días consecutivos con bajas temperaturas y sitúan entre las primeras horas de las mañanas del sábado 5 y el lunes 7 el período más frío.

La combinación de aire frío intenso, cielo despejado y condiciones favorables para el enfriamiento nocturno podría provocar heladas en numerosas zonas del sur de Brasil.

En los municipios ubicados a mayor altitud, incluso existe la posibilidad de que se registren temperaturas bajo cero.

El momento de mayor intensidad del frío coincidirá además con el fin de semana largo por el Día de la Independencia de Brasil, que se celebra el lunes 7 de setiembre.

Qué proyecta Inumet para Uruguay durante el fin de semana

En Uruguay, las proyecciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) también muestran un marcado descenso de las temperaturas hacia el fin de semana.

En Montevideo y el área metropolitana, para el viernes 4 se proyectan temperaturas de entre 8 °C y 14 °C, mientras que el sábado descenderán a entre 6 °C y 11 °C. El domingo 6, la mínima será de 5 °C y la máxima de 12 °C.

El descenso será más pronunciado en el este del país. Para el viernes se esperan entre 5 °C y 16 °C y el sábado entre 3 °C y 14 °C. El domingo será la jornada más fría, con una mínima que podría llegar a 0 °C y una máxima de 14 °C.

En el oeste, Inumet proyecta entre 6 °C y 18 °C para el viernes, entre 4 °C y 15 °C para el sábado y entre 1 °C y 15 °C el domingo.

Para el norte, las temperaturas previstas son de entre 8 °C y 19 °C el viernes y de entre 5 °C y 16 °C el sábado. El domingo, la mínima bajará hasta los 2 °C, con una máxima de 15 °C.

De esta manera, mientras la primera irrupción de aire frío comienza a avanzar este martes con baja intensidad, la atención estará puesta en el segundo pulso previsto desde el viernes, que será considerablemente más fuerte y coincidirá con un descenso generalizado de las temperaturas en Uruguay durante el fin de semana.

Para SEO, me parece que el título puede ganar todavía más con el dato uruguayo: “Metsul advierte por una fuerte masa de aire frío para el fin de semana: Inumet prevé mínimas de 0 °C en Uruguay”.