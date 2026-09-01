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Densa niebla cubrió Montevideo este martes y afectó la visibilidad: qué dice el pronóstico de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé nieblas y neblinas durante la jornada en Montevideo y distintas zonas del país

1 de septiembre de 2026 7:36 hs
Niebla, humedad, invierno, el tiempo, el clima.
Foto: Leonardo Carreño

Una densa niebla cubrió Montevideo y distintos puntos del área metropolitana durante la mañana de este martes 1° de setiembre, provocando una reducción de la visibilidad y obligando a extremar las precauciones, especialmente a quienes circulan por calles y rutas.

El fenómeno se encuentra contemplado en el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para esta jornada, que prevé nieblas y neblinas en varias zonas del país.

Rambla de Palermo

Rambla de Palermo

Para Montevideo y el área metropolitana, el organismo pronostica durante la mañana cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, además de nieblas y neblinas. La temperatura mínima prevista es de 9 °C y la máxima de 17 °C.

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Los vientos serán del sector sur de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Plaza Independencia

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Para la tarde y la noche, Inumet espera cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, aunque las nieblas y neblinas continuarán presentes. Los vientos soplarán del sureste al este entre 10 y 20 km/h.

Nieblas y bancos de niebla en varias zonas de Uruguay

El fenómeno no se limita a Montevideo. Para el este del país, donde las temperaturas oscilarán entre 4 °C y 18 °C, Inumet también prevé nieblas y neblinas durante la mañana y la tarde/noche.

En el oeste, con una mínima de 7 °C y una máxima de 20 °C, el organismo pronostica igualmente nieblas y neblinas durante toda la jornada.

Por su parte, en el norte, donde se esperan temperaturas de entre 9 °C y 21 °C, el pronóstico señala la presencia de neblinas y bancos de niebla durante la mañana, mientras que las neblinas continuarán hacia la tarde y la noche.

Este tipo de fenómenos puede generar una reducción considerable de la visibilidad, por lo que se recomienda circular con precaución, mantener una distancia adecuada entre vehículos y utilizar las luces correspondientes.

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