Tras diferencias entre UTE y la Intendencia de Durazno, la empresa estatal confirmó la construcción de un parque solar en Baygorria

UTE confirmó la construcción de un parque solar fotovoltaico en Baygorria , luego de alcanzar un acuerdo con la Intendencia de Durazno sobre la ubicación del proyecto. La obra se desarrollará en dos padrones propiedad de UTE que no presentan restricciones para la comuna.

El acuerdo permite destrabar una inversión que había quedado en suspenso meses atrás. La Intendencia de Durazno colaborará con la puesta en condiciones de los terrenos y con los trámites ambientales, que ya comenzaron a gestionarse de forma coordinada entre ambas instituciones.

Como parte del acuerdo, UTE también confirmó que los padrones ubicados sobre el lago, considerados de alto potencial turístico y próximos al muelle de UPM, pasarán en comodato a la Intendencia de Durazno. De esta forma, el área quedará reservada para futuros emprendimientos turísticos , mientras el parque solar se instalará en los terrenos alternativos de UTE.

La obra forma parte del plan de inversiones de la empresa pública, que prevé desembolsos por aproximadamente US$ 2.300 millones durante el quinquenio en todo el país, destinados a nuevas obras de generación y transmisión.

Según señaló el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, el proyecto en Baygorria requerirá una inversión que generará entre 150 y 200 puestos de trabajo temporales durante su ejecución, estimada en un año.

El departamento también será alcanzado por otras obras de infraestructura eléctrica de gran porte, entre ellas el refuerzo del sistema de transmisión mediante un nuevo nodo entre Chamberlain y Pando.

La solución acordada

Tras las reuniones mantenidas el jueves, UTE y la Intendencia lograron compatibilizar sus posiciones. Además de la ubicación del parque solar, ambas instituciones avanzaron en un convenio de comodato para que la Intendencia administre la mayor parte de las viviendas de Baygorria. El convenio será elaborado y firmado en los próximos días, aunque las gestiones técnicas ya están en marcha.

Las autoridades destacaron en rueda de prensa que, pese a las diferencias surgidas en los últimos meses, los canales de diálogo técnico entre ambas instituciones se mantuvieron abiertos y permitieron alcanzar una solución.

Como parte de la articulación entre organismos, UTE y la Intendencia también acordaron reforzar la gestión hídrica en la cuenca del río Yí. Entre las medidas previstas se encuentra la adquisición de nuevos telemedidores para afluentes de la cuenca, la incorporación de tecnología de sensores remotos y herramientas de modelización 3D ofrecidas por la Fuerza Aérea.

El antecedente

La inversión había quedado en suspenso meses atrás luego de que la Intendencia de Durazno, encabezada por Felipe Algorta, solicitara frenar el proyecto y no avanzar sin coordinación con el gobierno departamental. El planteo se produjo en el marco del plan de la comuna para priorizar el desarrollo turístico de Baygorria y preservar el entorno próximo al lago.

En ese momento, el gobierno nacional había decidido avanzar con otro parque solar en Río Negro, con el objetivo de no demorar la expansión de la capacidad de generación eléctrica renovable.