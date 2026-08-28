Lo que pasa con el precio de los huevos en un país con más gallinas que gente

El precio de los huevos en el mercado interno en Uruguay se ha mantenido -durante varias semanas- en niveles bajos , comparando con lo que habitualmente sucede, lo cual es bueno para los consumidores , pero no para el sector productivo e industrial .

La ventaja para el consumidor tiene como base la relación del costo de este alimento con su aporte nutritivo, que va de la mano de otros beneficios, como inocuidad, sabor y versatilidad para su utilización.

Considerando huevos con marca, es decir de procedencia conocida, el maple de 30 unidades tiene un costo que está incluso por debajo de los $ 200, lo que varía con base en dos factores: el tamaño del producto y sin son blancos o colorados.

Remisión de leche desde tambos a industrias con flechas hacia arriba en todos los indicadores

Como se explicará, ni el calibre ni el color de la cáscara hacen que un huevo sea mejor, pero como se relaciona al huevo colorado con la producción casera -que para mucha gente es mejor- existe el mito de que ese huevo es de calidad superior y en el mercado, entonces, tiene más valor.

Uruguayos ovívoros: comen más de 300 huevos al año

Joaquín Fernández, nuevamente electo presidente en la asamblea general de la Asociación de Productores Avícolas Sur (APAS) y propietario de la compañía El Jefe, informó a El Observador que en Uruguay existe un alto consumo de este alimento si se lo compara con lo que sucede en América Latina, estimado en 320 a 330 unidades por persona cada año.

Esa ingesta está próxima a la normalmente recomendada por profesionales de la medicina humana, que es un huevo al día, aunque sobre eso hay diferentes miradas, aunque comer incluso más es lo indicado por varias fuentes.

Fernández, sobre el tema del precio actual, argumentó que, por un lado, el consumo se ha ido incrementando en los últimos años y que el sector productivo para responder a una mayor demanda elevó su producción.

Factores clave en ese escenario fueron aumentar el stock de gallinas, por ejemplo reteniendo más a las ponedoras antes del cierre del ciclo y su derivación a la faena, pero además sumó el disponer de mejor genética en las aves y mejores manejos en granjas, por ejemplo en la alimentación y en la tecnología en los galpones.

Pero, añadió, con una oferta muy importante estabilizada, impactó desde mediados de mayo de este año una retracción en la demanda.

El desfasaje entre oferta y demanda generó un ajuste en el precio, ya señalado.

Ahora, ya sobre el cierre del invierno, se percibe que el volumen en la postura ha bajado y es posible que la oferta y la demanda se vaya regulando y se corrija un escenario de precios que ha sido favorable al consumidor.

Es posible que a corto plazo, en la próxima semana, ya los precios tengan alguna suba, al menos leve.

Uruguay, un país con alto consumo de huevos. Foto: Pexels

Más allá del factor precio, relevante por cierto, lo que no cambia es la calidad del producto, advirtió el industrial.

No existe la actitud de, para equilibrar egresos e ingresos, bajar la calidad de la nutrición, la regulación solo se hace manejando el stock de animales en producción, enfatizó.

Que haya un consumo elevado, complementó, lejos está de ser un problema, al contrario, incluso existen planes de ir a más y para ello se anhela una campaña en la que el consumo de huevos, impuesto en almuerzos y cenas, sea más impactante en los desayunos y en las meriendas, algo normal en otras culturas.

Mas huevos en el desayuno: un objetivo. Fotos: Pexels

El contexto

No hay un censo avícola actualizado, algo que el sector entiende necesario para conocer el escenario real y contribuir a una mejor adopción de medidas que se necesiten, pero con base en datos de proveedores, por ejemplo de las plantas incubadoras sobre nacimientos, se estima que hay en Uruguay de 3,8 a 3,9 millones de gallinas en manos de unos 130 productores, concentrados mayormente en el sur del país y con la canaria San Bautista designada Capital Nacional de la Avicultura.

Los mitos de los huevos

Existen en plaza huevos de distintos tamaños, pero “el contenido nutricional y otros atributos no cambian”, afirmó Fernández. El tamaño y peso del huevo aumenta con base en el avance de la edad de la gallina, que empieza a poner a las 17 o 18 semanas de nacida y lo hace ya durante 100 a 110 semanas, cuando antes ese lapso era de 70 a 75 semanas, explicado eso por progresos en la genética y tecnología en las granjas y en la experiencia que acumularon los avicultores.

No hay diferencias entre huevos blancos y colorados, afirmó tras otra consulta. “Yo en mi casa consumo huevos blancos”, dijo. La gallina colorada da huevos colorados y la blanca pone huevos blancos. “Todos los productores tenemos en las granjas gallinas blancas y coloradas que comen lo mismo y el huevo, por lo tanto, es igual lo ponga la gallina que lo ponga”, agregó. Si hay alguna diferencia entre granjas, en color o en textura, depende de diferencias en la alimentación.

Granjas productoras de huevos: se concentran en el sur de Uruguay, como sucede con el resto de los manejos productivos en el sector avícola, y es habitual que en un galpón haya gallinas blancas y coloradas. Foto: Juan Samuelle

“Nunca una gallina desde que empieza a poner y hasta el final de su ciclo productivo te da siempre un huevo por día”, aclaró. Hay, desde el inicio de la ovulación, un gráfico de postura que va ascendiendo, llega a una meseta y luego decrece hasta que el productor decide remitir al ave a la industria para su faena y elaboración de carne. “Es un ser vivo, ovula a las 20 horas o a las 28, es irregular”, explicó. Por eso en un galpón con 10.000 aves, por ejemplo, logra con buenas eficiencias arriba del 95% de postura diaria, pero nunca llegar a la perefección de 10.000 unidades.

El huevo, acá en Uruguay, es un producto muy seguro y recomendado para gente de todas las edades, es muy bueno comer huevos, además es un alimento que se produce en un ambiente sano, seguro, controlado, cuidado, somos muy amigables con el medio ambiente El huevo, acá en Uruguay, es un producto muy seguro y recomendado para gente de todas las edades, es muy bueno comer huevos, además es un alimento que se produce en un ambiente sano, seguro, controlado, cuidado, somos muy amigables con el medio ambiente

Hace unos años, recordó Fernández, tras la pandemia y en un verano con picos de temperaturas altas, murieron cientos de miles de gallinas porque esa adversidad no era habitual y sorprendió a los productores, quienes luego tomaron medidas. Hicieron inversiones para tener galpones automatizados, con temperaturas estabilizadas en 23 °C o 24 °C, con un bienestar total para la gallina. El empresario estimó que ya un 70% de las granjas disponen de esa tecnología. “Ojalá no venga, pero si llega otra ola de calor extrema… estamos mucho mejor preparados”, expresó.

En los últimos años se ha notado una importante inversión en tecnologías en las granjas avícolas. Foto: Juan Samuelle

Un consejo sobre dónde compralos

Fernández, en el cierre de la charla, destacó que el sector formal de producción de huevos cumple con muchas reglamentaciones departamentales y nacionales en todo el proceso, algo que se entiende es adecuado, entre otras cosas para trasladar al mercado un alimento seguro, pero a la vez todo eso tiene costos y esos costos son parte de la explicación del precio del huevo.

Con eso como contexto, pidió tener cuidado a la hora de decidir dónde comprar, porque puede haber precios tentadores, pero por huevos cuya procedencia no está indicada, maples que carecen de etiqueta, o sea huevos sin marca que se venden por ejemplo en la vía pública, no en el sector formal que es donde recomienda comprarlos, aludiendo a supermercados de distintos tamaños y otros comercios o puestos habilitados.

“Sinceramente, no importa la marca, recomiendo que solo se compren huevos cuando esté claro qué hay una empresa responsable atrás, no olvidemos que es algo que vamos a comer”, concluyó.