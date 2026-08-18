UTE recibió 13 ofertas de empresas nacionales y extranjeras para la construcción de nuevo parque solar en Fray Bentos

Al mediodía del lunes se realizó la apertura de ofertas de la licitación para la ingeniería, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de un nuevo parque de generación de energía eléctrica de fuente solar fotovoltaica , de propiedad de UTE , con una potencia de 30 MW en el departamento de Río Negro.

En ese marco, la empresa estatal recibió un total de 13 ofertas presentadas por compañías nacionales y extranjeras , según el acta oficial.

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Y se completa con cuatro empresas extranjeras : ABCD Trading International S.A.C. (Perú), Design, Quality and Development S.A.S. (Argentina), Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. (España) y Power Construction Corporation of China, Ltd., una firma controlada por el gobierno de ese país.

Ahora las ofertas pasarán a estudio de la empresa eléctrica y, a partir del informe de la comisión asesora de adjudicaciones, el Directorio deberá aprobar la propuesta ganadora para luego pasar a la firma de los contratos. El comienzo de los trabajos está previsto para fines de 2026 o principios de 2027.

La planta de generación eléctrica se construirá próxima a la ciudad de Fray Bentos, en el predio de M'Bopicuá, en un área de aproximadamente 50 hectáreas. La inversión se estima en unos US$ 30 millones. Originalmente el proyecto estaba pensado para la zona de Baygorria en Durazno, pero su ubicación se cambió por diferencias entre UTE y la intendencia de ese departamento.

Emisión de deuda para financiar el parque

Uno de los puntos que resta por definir es el financiamiento. UTE prevé realizar una emisión de deuda en el mercado de capitales orientada principalmente a pequeños y medianos ahorristas.

Como informó El Observador el instrumento será el de Obligaciones Negociables (ON), con un plazo estimado de cinco años y un monto mínimo de inversión todavía no definido, pero que estaría cercano a los US$ 200, unos $ 8.000.

El esquema prevé una tasa de interés fija y pagos semestrales de intereses, mientras que el capital será devuelto al vencimiento del instrumento. La moneda de emisión —ya sea en dólares, pesos o unidades indexadas— todavía no fue definida oficialmente. La información en detalle se tendrá cuando se haga público en las próximas semanas el prospecto de la operación que requiere autorización del Banco Central.

A diferencia de otros instrumentos financieros, como las acciones o los certificados de participación en fideicomisos —utilizados, por ejemplo, en algunos parques eólicos como Pampa, Valentines y Arias—, en el caso de las ON el inversor no adquiere participación en el proyecto ni depende de su desempeño. Se trata de un instrumento de deuda: quien invierte actúa como acreedor de UTE, recibe una renta fija previamente establecida y recupera el capital al finalizar el plazo.

Como antecedente, en diciembre de 2024 UTE ya había concretado una emisión de deuda en ON por US$ 27 millones, destinada a financiar la construcción de su segundo parque solar fotovoltaico, de 28 MW, en el departamento de San José.

Se estima que durante la etapa de construcción se generarán unos 100 puestos de trabajo directos en el departamento de Río Negro.

Entre otros requisitos, las instalaciones deberán estar diseñadas para una vida útil de 30 años, según indican los documentos públicos del llamado.

Como requisito, la licitación también establecía que las empresas que participaran en el llamado internacional debían demostrar experiencia previa en proyectos de escala similar construidos en los últimos ocho años.

Había dos opciones para cumplir con este requisito: haber finalizado la construcción y puesta en marcha de al menos un parque solar con una potencia mínima de 20 MW, o haber completado al menos dos parques solares que tuvieran, cada uno, una potencia mínima de 10 MW.

Una vez adjudicado el proyecto, el plazo de finalización de las obras no podrá superar los 545 días corridos —un año y medio— a partir de la fecha de firma del contrato.

La eficiencia del parque se basará en el uso de tecnología tracker o de seguimiento solar, ya utilizada en otros parques. Este sistema móvil orienta automáticamente los paneles para que sigan el recorrido del sol desde el este por la mañana hasta el oeste por la tarde, captando la radiación de manera óptima durante todo el día.

UTE prevé sumar entre 500 y 600 MW de generación solar durante el próximo quinquenio, como detalla esta nota de El Observador.

A la fecha, cuenta con un parque solar operativo y otros dos proyectos en distintas etapas de desarrollo. Uno de ellos, de 32 MW, está ubicado en Punta del Tigre (San José) y fue inaugurado en noviembre de 2024.

Otro, de 28 MW, también en la zona de Punta del Tigre, está a cargo de un consorcio integrado por Prodiel Energy (España) y Teyma (Uruguay), cuya obra fue adjudicada a mediados de 2024. El tercero, de 75 MW, se construye en Cerro Largo y se prevé que esté operativo en 2028. La obra también está a cargo de Teyma y Prodiel.