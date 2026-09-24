Llega el calor: la tarifa de UTE para ahorrar con el aire acondicionado y la carga de autos eléctricos

Con la llegada de los meses de más calor, el aire acondicionado vuelve a ganar protagonismo en los hogares y puede elevar el consumo de electricidad. A esto se suma el crecimiento de los autos eléctricos , cuyos propietarios pueden cargar las baterías durante varias horas en sus casas si cuentan con cargadores domésticos. En ese contexto, UTE ofrece una tarifa que permite concentrar los consumos más altos en los horarios en los que la energía cuesta menos .

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Se trata del Plan Inteligente Hogares , que establece diferentes precios según la hora del día.

La diferencia puede ser importante: con la tarifa triple horario, consumir electricidad entre la medianoche y las 07:00 cuesta $ 2,443 por kilovatio hora (kWh) , mientras que durante el horario punta el precio asciende a $ 12,034 por kWh .

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Esto implica que trasladar determinados consumos —como la carga doméstica de un auto eléctrico — hacia la madrugada puede reducir considerablemente su costo. También permite planificar el uso de otros electrodomésticos de alto consumo y evitar, en la medida de lo posible, las horas más caras.

El programa está destinado exclusivamente a clientes residenciales y cuenta con dos modalidades: tarifa doble horario y tarifa triple horario. En ambos casos, el precio de la electricidad cambia según el momento del día.

Tarifa doble horario: cuánto cuesta la energía

La modalidad doble horario divide el día en dos franjas. El horario punta comprende cuatro horas consecutivas que el cliente puede elegir entre las 17:00 y las 23:00. Durante ese período, el precio es de $ 12,034 por kWh.

Las 20 horas restantes corresponden al horario fuera de punta, en el que el precio baja a $ 4,771 por kWh.

Además, los sábados, domingos y feriados toda la jornada se factura al valor de fuera de punta.

La posibilidad de elegir las cuatro horas punta permite adaptar la tarifa a los hábitos de cada hogar. Para ahorrar, la clave es evitar concentrar durante ese período el funcionamiento de los equipos que demandan más electricidad.

La tarifa triple horario y la carga de autos eléctricos

La tarifa triple horario incorpora una tercera franja y es la que ofrece el precio más bajo durante la madrugada.

Los valores vigentes en 2026 son:

Horario valle, de 00:00 a 07:00: $ 2,443 por kWh.

Horario llano: $ 5,172 por kWh.

Horario punta: $ 12,034 por kWh.

De esta manera, un mismo kWh cuesta casi cinco veces más en el horario punta que durante la madrugada.

La diferencia cobra especial relevancia para los hogares que cuentan con cargadores domésticos para autos eléctricos, debido a que pueden programar la carga para que se realice principalmente durante el horario valle.

Esta modalidad permite, además, contratar una potencia mayor durante el horario valle, lo que facilita concentrar allí equipos de mayor consumo.

Los sábados, domingos y feriados, el horario valle se mantiene entre las 00:00 y las 07:00, mientras que entre las 07:00 y la medianoche rige el horario llano.

Aire acondicionado: cómo aprovechar las franjas más baratas

Con el aumento de las temperaturas, el aire acondicionado puede representar una parte importante del consumo eléctrico del hogar.

En los planes inteligentes, el ahorro no depende únicamente de consumir menos, sino también de trasladar parte del consumo fuera de las horas punta.

Por eso, quienes utilicen aire acondicionado durante varias horas pueden evaluar cuál de las modalidades se ajusta mejor a sus hábitos y elegir las cuatro horas punta —siempre entre las 17:00 y las 23:00— en las que habitualmente tengan un menor consumo.

La misma lógica puede aplicarse a otros equipos que permiten programar su funcionamiento, como lavarropas, secarropas, lavavajillas o termotanques, además de los cargadores de vehículos eléctricos.

Quiénes pueden acceder al Plan Inteligente de UTE

El plan está disponible para viviendas con una potencia contratada de entre 3,5 y 40 kW.

Si el suministro tiene una potencia diferente, primero deberá adecuarse para poder adherirse.

La tarifa es exclusivamente residencial y no puede utilizarse para actividades comerciales.

Tarifa de UTE

Cómo saber cuánto se puede ahorrar

Antes de cambiar de tarifa, UTE cuenta con un simulador que permite estimar el ahorro según el consumo de cada hogar.

La herramienta utiliza el historial de consumo de la cuenta para comparar el gasto con la tarifa actual y calcular cuánto podría ahorrar el usuario con las distintas modalidades.

El cambio puede solicitarse a través de la web de UTE, por el 0800 1930 desde un teléfono fijo, mediante el *1930 desde un celular o en las oficinas comerciales de la empresa con agenda previa. Para realizar el trámite se requiere cédula de identidad vigente.