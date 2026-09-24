Intendente de Paysandú denunció que INDA no coordinó adecuadamente alimentación escolar durante semana de vacaciones de primavera

El intendente de Paysandú Nicolás Olivera denunció públicamente que el Instituto Nacional de Alimentación ( INDA ) no coordinó adecuadamente la alimentación escolar en su departamento durante la semana de vacaciones de primavera . Según Olivera, en la comuna se enteraron de que la alimentación de los niños durante estos días sería en comedores de la intendencia "en convenio con el INDA", mediante un correo electrónico días antes de las vacaciones.

El miércoles 16 de setiembre , según dijo el intendente a El Observador, les enviaron un correo electrónico al mail de atención al público de la comuna "diciendo que los niños en el momento de las vacaciones de setiembre, a partir de un convenio que el INDA celebra con Primaria, van a comer en los comedores municipales ".

"Es un acuerdo donde dicen 'no vamos a abrir los comedores escolares' ", añadió. Las estimaciones del viernes anterior a la semana de vacaciones indicaban que los niños podían ser ente 20 o 30, pero en realidad recibieron a 200 niños por día en estos cinco comedores , comentó Olivera. Estos comedores, que están distribuidos por el departamento, son de la intendencia en convenio con el INDA . Este organismo pone parte de los recursos, mientras que la comuna pone la planta física , personal y otra parte los recursos , contó Olivera.

Empresa proveedora del INDA presentó nueva denuncia ante Presidencia: reclama que se busca validar por "compra directa" comida que ya fue entregada

Si bien la cantidad de niños era mayor a la esperada y este centro ya daba alimentación a otra población, se le pudo dar de comer a todos ellos . "Lo que molesta es la poca coordinación . El poco respeto en un tema tan sensible como la alimentación, creo que mínimamente amerita que el Mides y el INDA tengan una instancia con quienes van a ejecutar ", dijo el intendente sanducero a El Observador.

"Ningún tipo de coordinación con respecto a la cantidad de gurises que podía venir. Nosotros no somos una sucursal de nadie. Nula coordinación y nulo respeto", sentenció. Los comedores municipales, antes del funcionamiento que tuvieron esta semana, ya daban de comer a "unas 800 personas por día".

La gran sorpresa de la comuna ocurrió el lunes, cuando se encontraron a los primeros 200 niños. Esta cifra se repitió el martes y miércoles. "Hasta ayer eran 596 niños que usufructuaron el beneficio de los comedores de la intendencia", agregó.

El hecho ya había sido denunciado por Olivera en sus redes sociales, calificó la acción como de "cero respeto" y volvió a denunciar que se enteraron por mail. "La alimentación de 200 niños no puede coordinarse como quien deja un recado y se desentiende", afirmó.

La respuesta del Mides

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, resaltaron que "por primera vez, el Estado uruguayo garantiza la cobertura alimentaria de los estudiantes durante las vacaciones de primavera" y lo calificaron de "hito histórico".

"Se trata de un esfuerzo nacional coordinado entre el INDA y ANEP, con un único objetivo: asegurar el derecho a la alimentación de niños y niñas. Esta cobertura integral fue posible gracias a una relación de cooperación que el INDA mantiene desde hace años con las intendencias, pilar de la gestión de la política alimentaria en todo el territorio", comentaron a El Observador.

"Sobre esa base ya consolidada, el procedimiento se aplicó de manera uniforme en todo el país, con coordinación técnica previa". Según la cartera, "el primer día se cubrió a 1.513 estudiantes en Montevideo y 791 en el interior, cifra que en la capital creció a 1.784 el martes y a 1.838 el miércoles".

Sobre el caso particular de Paysandú, afirmaron que "es inexacto decir que la respuesta pasó a la intendencia más allá del lugar físico". "Lo que existe es una cogestión coordinada con el INDA, que aporta los recursos necesarios y también nutricionistas", sentenciaron.