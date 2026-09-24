Inale destacó el crecimiento en la producción de leche, en la cantidad de vacas y su productividad

El Instituto Nacional de la Leche (Inale) , con base en los datos provisorios de la Declaración Jurada Anual de Existencias Ganaderas de 2025/2026, destacó los incrementos en la producción de leche , en la cantidad de lecheras y en la productividad individual de las vacas .

Inicialmente informó que las declaraciones del DICOSE señalaron que la producción de leche en el ejercicio 2025/2026 alcanzó un máximo histórico de 2.513.197.777 litros, con un crecimiento de 9,8% respecto al año anterior.

Este desempeño, se explicó, estuvo asociado a condiciones favorables tanto desde el punto de vista climático como de los precios de la leche y de los principales costos de producción.

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Además, el aumento de la producción de leche estuvo acompañado por un incremento -leve, se mencionó- en la cantidad de vacas lecheras, que a julio de 2026 eran 394.835 cabezas, un 1,2% más que en julio de 2025 (+ 4.737 cabezas).

Con relación a la productividad individual de las vacas, registró una mejora del 8,5% y alcanzando un valor de 6.365 litros por vaca.

Se detectó, en cambio, que la cantidad de establecimientos (medida como cantidad de tenedores de ganado) registró un descenso del 3,2% alcanzando un valor de 2.945, mostrando la continuación del proceso de concentración de la producción.

Rodeo estable y sobre las 600 mil cabezas

Rodeo lechero en el tambo La Palma. Foto: Juan Samuelle

El rodeo lechero se mantuvo estable, en 628.534 cabezas, con crecimiento también leve de 0,2%.

Con el foco en las categorías, del total 229.193 cabezas son reemplazos (terneras y vaquillonas).

El rodeo de reemplazos registró un descenso del 1,2% con 3.060 cabezas menos, que se asocia a una caída importante de la categoría vaquillonas de más de 2 años sin servicio (- 3.851) y menor cantidad de vaquillonas de 1 a 2 años (- 1.745), que no se logran compensar con el aumento de las terneras (+ 2.536). El descenso de la cantidad de vaquillonas de más de 2 años sin servicio respondería a mejoras en el manejo de la recría que llevan los remplazos lleguen a la fase reproductiva alrededor de los 2 años.

Otro dato para destacar, que surge del SNIG (Sistema Nacional de Información Ganadera), es que en el ejercicio se exportaron 19.889 vaquillonas y terneras, valor que superó en 13.477 cabezas el registro del ejercicio anterior.

Dado que la caída global de estas categorías fue de 3.060 cabezas, se infiere que aumenta la cantidad de terneras de forma tal de cubrir el 50% de la cantidad de reemplazos exportados y lograr un saldo positivo, se apuntó.

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