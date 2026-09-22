Idea de productores para que haya menos perros sueltos: captura a cargo de militares y refugio en cuarteles

La Federación Rural (FR) comenzó a diseñar un emprendimiento que tiene por objetivo la reducción de la cantidad de perros sueltos que hay en el país , para lo cual cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional , destacó a El Observador el presidente de la entidad ruralista, Rafael Normey.

"Hace tiempo que venimos manifestando que el INBA -Instituto Nacional de Bienestar Animal- no está pudiendo solucionar este grave problema, con las castraciones y el chipeado no se ha avanzado, hay más 800 mil perros que no tienen dueño, está fuera de control, es un incendio grande que necesita empezar a ser apagado en forma urgente", expresó.

Esterilizar a los perros e identificarlos "es algo que nos parece bárbaro", pero primero, remarcó, "tenemos que ser más eficientes y rápidos en controlar el problema, hay que armar un plan maestro que sea serio y que funcione para cumplir lo que la ley dice y la ley dice que no puede haber perros sueltos".

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"Siempre tuvimos como idea fundamental la de capturar a esos perros y se nos ocurrió sumar para el esfuerzo que demanda eso al Ministerio de Defensa, porque puede aportar mucho por sus capacidades, su territorialidad, su experiencia, su estructura vertical, su logística y su infraestructura", destacó Normey.

Contó que hubo charlas iniciales con legisladores y que, posteriormente, se solicitó una reunión a la ministra Sandra Lazo, quien recibió a los productores la semana pasada.

"La verdad es que fue una muy buena experiencia, nos dijo a todo que sí, ella comprendió muy bien el problema y entiende que el Ministerio de Defensa puede ayudar, creo que hay una sensibilidad en el gobierno sobre este tema", indicó el presidente de la gremial de productores.

Lazo, mencionó el presidente de la FR, quedó en dialogar con el Comandante en Jefe del Ejército Nacional y en la interna del ministerio para avanzar.

Plan piloto en Cerro Largo

Por el lado de los productores, complementó, el paso inicial es diseñar e instaurar un plan piloto y que se puso el foco en Cerro Largo, una zona del país donde los perjuicios por ataques de perros sueltos son muy importantes y en crecimiento.

Se han registrado, constantemente y desde hace ya varios años, agresiones directas de perros a la gente y hubo personas heridas por accidentes de tránsito causados por esos perros sueltos, pero también ataques a majadas y hasta vacunos de productores por parte de perros que accionan en forma individual o formando jaurías.

Si bien ya hubo gestiones, se aprovechará la realización de la Expo Melo, del 1° al 4 de octubre en el local Conventos y con la organización de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo (SACL), para dialogar con los presidentes de las federadas de la FR en ese departamento y autoridades de la intendencia departamental.

Captura y refugio en los cuarteles

"Por ahora es una idea muy bien recibida, hay que darle forma, hay que ajustar detalles, pero básicamente se trata de contar con la tarea de los militares capturando los perros y refugiándolos a los cuarteles", explicó.

"Hay que tener muchas cosas en cuenta, puede haber algún error en las capturas y aparecer alguien para hacerse responsable y reclamar el perro dentro de cierto plazo, también nos queda ver que se hará después si esto funciona y la cantidad de perros es grande, habrá que pensar en un proceso de adopciones por ejemplo", complementó.

El rol del Ministerio de Defensa será la captura y refugio, pero se buscará, señaló, el apoyo del INBA para que en todo se cumplan los protocolos que correspondan e incluso se aguarda la participación del Ministerio del Interior, a la hora de canalizar denuncias para saber dónde están los perros para proceder a las capturas.

"Mantener un perro en un refugio, estimamos, sale US$ 600 por año, como mínimo y en este plan piloto ya hay alguna idea de nuestras gremiales de colaborar, de hacerse cargo de esa parte", concluyó.