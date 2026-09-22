Conflicto en el puerto de Montevideo sigue sin acuerdo: gobierno prepara una propuesta y sindicato mantiene el paro

El ministro de Trabajo, Juan Castillo , anunció que el gobierno presentará este miércoles una propuesta para intentar acercar las posiciones entre la empresa Katoen Natie, accionista mayoritaria de la Terminal Cuenca del Plata ( TCP ), y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines ( Supra ), luego de una nueva jornada de negociación que culminó sin acuerdo en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

"Vamos a hacer algunas consultas con otros integrantes del Poder Ejecutivo, a los efectos de mañana poder alcanzar una propuesta de acercamiento tanto a la empresa como al sindicato, de manera tal que nos permita mantener el ámbito de discusión y negociación abierta", señaló el ministro Castillo.

La intención del gobierno es presentar la propuesta antes del mediodía del miércoles y que las partes puedan analizarla durante las siguientes 48 horas . Luego, se buscaría retomar la negociación en una tripartita el viernes: "La idea es que mañana hacerla antes del mediodía y ver qué es lo que ocurre", indicó Castillo.

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El ministro aclaró que la propuesta no será planteada como un ultimátum porque "en las relaciones laborales nunca hay ultimátum", afirmó, y sostuvo que el papel del gobierno es generar condiciones para que empresa y trabajadores alcancen un consenso.

Ante los pedidos de declarar la esencialidad, el ministro respondió que, desde el ministerio, se continuará apostando a la negociación: "Nosotros no somos jueces, nosotros somos trabajadores dentro del Ministerio de Trabajo que propiciamos los ámbitos y hacemos propuestas de acercamiento para que se logre el consenso. No hay otra forma de resolver un conflicto que no sea negociando, no encontramos otra manera", agregó.

Consultado por los reclamos desde cámaras empresariales para que el gobierno adopte medidas adicionales frente al conflicto, Castillo respondió que están "trabajando todos los días por eso" y agregó: "No es porque nos digan o nos reclamen. Ya lo sabemos".

Desde el sindicato piden mejorar los beneficios para un convenio de cinco años

El presidente del Supra, Álvaro Reinaldo, confirmó que este martes no hubo acuerdo, pero destacó que "hay voluntad de resolverlo". Sobre la posibilidad de decretar la esencialidad del puerto, el presidente de Supra sostuvo el tema "nunca estuvo sobre la mesa".

Reinaldo mencionó que la principal diferencia planteada por los trabajadores está relacionada con la duración del convenio colectivo. El sindicato está dispuesto a firmar un acuerdo por tres años, pero considera que, para aceptar el plazo de cinco años que pretende la empresa, deben mejorar los beneficios incluidos en el convenio. El dirigente agregó que el sindicato está dispuesto a firmar "hoy mismo" un convenio de tres años, pero que la empresa mantiene su postura de alcanzar un acuerdo por cinco.

"Para un convenio de cinco años es necesario profundizar en los beneficios que va a tener el convenio colectivo. De lo contrario, tendríamos que estar hablando de un convenio más corto en el tiempo. Para abordar un convenio de cinco años hay que mejorar los beneficios que está teniendo el borrador de convenio", explicó Reinaldo.

Reinaldo señaló además que, hasta el momento, la empresa no modificó su propuesta. Sin embargo, consideró que para destrabar el conflicto ambas partes deberán flexibilizar sus posiciones: "Todos somos conscientes que, si queremos resolver la situación, y todos estamos diciendo que sí, que hay voluntad de resolverlo, la única manera es moviéndose, tanto los trabajadores como la parte empresarial", afirmó.

Por último, Reinaldo informó que el sindicato mantendrá el paro previsto para el jueves con los trabajadores de Montevideo y Nueva Palmira