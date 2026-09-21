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Paro de 24 horas afecta al puerto de Montevideo y a todos los puertos del país: prevén nuevo paro el jueves

La medida comenzó a las 07:00 de este lunes y se extenderá hasta la misma hora del martes

21 de septiembre de 2026 10:04 hs
Puerto de Montevideo - Koten Natie 5

La medida comenzó a las 07:00 de este lunes y se extenderá hasta la misma hora del martes. Además, los trabajadores anunciaron un nuevo paro para el jueves 24, cuando realizarán una asamblea general.

El conflicto se profundizó luego de que el gobierno estableciera por decreto la obligación de brindar “servicios mínimos” en TCP, la principal terminal de contenedores del puerto de Montevideo.

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La resolución fue adoptada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ante las sucesivas medidas sindicales desarrolladas en el marco de un conflicto que lleva varios meses y tiene como trasfondo la falta de un nuevo convenio colectivo.

El decreto del gobierno y el rechazo del sindicato

El decreto establece que la medida tiene “carácter transitorio y limitado” y busca mantener operativa la terminal de contenedores.

La decisión del Poder Ejecutivo se produjo después de que TCP solicitara la esencialidad de los servicios la semana pasada.

Los trabajadores cuestionaron la resolución y entienden que se aproxima a una declaración de esencialidad. Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, el sindicato de TCP ya había realizado un paro en rechazo a la decisión.

Este lunes, sin embargo, la medida se amplió: el paro alcanza a todos los trabajadores del puerto de Montevideo y a los puertos del resto del país.

Nuevo paro y asamblea el jueves 24

El conflicto continuará esta semana. Para el jueves 24 está prevista una asamblea general a las 10:00, acompañada de un paro que comenzará a las 8:00.

La asamblea tendrá lugar en dos puntos: en el puerto de Montevideo, en la explanada de la Administración Nacional de Puertos (ANP), y en el puerto de Nueva Palmira, en el portón de la ANP.

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