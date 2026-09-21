El trasfondo del ataque con una molotov en Mercedes: habló la tía del niño quemado y denunció años de amenazas

Un niño de dos años sufrió graves quemaduras luego de que una joven de 19 años lanzara una bomba molotov en medio de un conflicto entre dos familias de Mercedes, en Soriano. Por el ataque también resultó herida una adolescente de 17 años.

La joven señalada como autora del ataque, integrante de la familia Salvatierra, fue imputada y enviada a prisión preventiva mientras continúa la investigación.

El episodio expuso un conflicto de larga data entre las familias Salvatierra y Pintos , que en los últimos días hicieron públicas sus respectivas versiones y se acusaron mutuamente de amenazas y agresiones.

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Mónica Pintos, tía del niño herido, difundió además videos en redes sociales con los que buscó documentar incidentes posteriores al ataque y aseguró que su familia vive bajo amenazas desde hace años. “ No me escondo detrás de un anónimo, lo que subo y lo que comento lo hago desde mi perfil ”, escribió en Facebook.

“A mí que me investiguen de pies a cabeza. No vendo droga, no robo, no consumo. A ver si esta gente puede decir lo mismo”, agregó. La mujer aseguró vivir “con miedo a represalia, porque esta gente no sabe cuándo parar” y sostuvo que la otra familia no muestra “ni un poco de remordimiento por haber lastimado a un bebé. Quieren meter miedo haciendo show. Pero no voy a dejar esto así. Voy a seguir pidiendo justicia por mi sobrino, que no tiene culpa de nada”.

Las dos versiones sobre el conflicto entre las familias

Integrantes de la familia Salvatierra habían dado previamente su versión de los hechos al medio local Agesor. Si bien cuestionaron el ataque que terminó con el niño herido —“los conflictos deben resolverse entre grandes, los niños no tienen nada que ver”—, afirmaron que existe un historial de agresiones por parte de los Pintos.

Según relataron, debieron llamar a la Policía porque integrantes de la otra familia “salían a amenazar” y “andaban a los tiros” en dirección a su casa. “Tuvimos que ir a la seccional a dejar asentado porque hay un grupo de entre 10 y 15 personas amenazando que van a usar armas y que van a prender fuego”, afirmaron.

También dijeron haberse comunicado con el jefe del GRT para advertir sobre la situación. “¿Qué van a esperar? ¿Que esto pase a mayores? Acá nadie está exento de problemas”, señalaron. “Si no tiran piedras, tiran tiros, si no salen a amenazar, insultan. Tienen que cortar acá, porque esto va rumbo a terminar aún peor”, agregaron.

Desde la familia Pintos rechazaron esa versión y reclamaron que la Policía y la Justicia profundicen la investigación.

“Queremos hablar claro, para que todo el mundo entienda ¿Nosotros tenemos que hacer el trabajo de investigación? Los problemas que tenemos con esa familia no tienen nada que ver con lo que ellos andan diciendo por ahí. Son todo mentiras. Pedimos que investiguen bien, que vean de verdad qué es lo que pasa, no se queden solo con una versión”, escribió Pintos.

“Que la policía investigue bien, que revise, que pregunte, que vea cómo son realmente los hechos. Que hagan su trabajo bien. Y también queremos preguntarles a ellos: ¿Cuál es su problema? ¿Qué mal les hicimos? ¿Qué les hicimos para que lleguen a esto? Porque no importa qué tengan contra nosotros, no importa qué crean, no importa nada. Nada justifica que hayan lastimado a un niño de 2 años. Un bebé. Un nene que no tiene nada que ver con nada, que no le hizo mal a nadie”, añadió.

“Llevamos más de dos años bajo amenazas”

La tía del niño sostuvo que el enfrentamiento no comenzó con el episodio de la bomba molotov, sino que se arrastra desde hace más de dos años.

“Llevamos más de dos años bajo amenazas, todo fue empeorando, y llegaron al punto de hacerle daño a un chiquito. Eso no tiene nombre, eso no se hace. Queremos que se sepa la verdad, que investiguen todo, y que la gente sepa que nosotros no somos lo que ellos dicen. Buscamos justicia, sobre todo por ese nene que sufrió sin merecerlo”, afirmó.

Pintos aseguró además que conserva registros de episodios anteriores y cuestionó tener que divulgarlos públicamente para que sean considerados.

“Tengo años de videos y de pruebas, no voy a parar hasta que la Justicia tome cartas en el asunto. Pero a este punto llegamos: a tener que subir nosotros las pruebas. Nosotros estamos mal por defender nuestras cosas y nuestra gente. Ya no podemos hacer nada que la Justicia haga algo”, concluyó.